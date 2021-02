FOTOS | Fans de Exatlón piensan que Aristeo Cázares quedaría mejor en el equipo azul, que es un Héroe.

¿Ustedes qué opinan? ¿Aristeo tiene sangre azul?

En la primera temporada de Exatlón México, Ernesto Cázares logró ser el mejor y ganarla. Todos sabíamos de la existencia de su hermano, pues él se la pasaba hablando de lo mucho que lo ama y de cuánto lo admitaba, así que sabíamos de un Aristeo que había sido el mentor del campeón de la primera temporada, ¡el azul legendario, Ernesto Cázares!

Aristeo entró al equipo rojo de famosos en la segunda temporada de Exatlón México.

Comenzó la segunda temporada del reality y a las pocas semanas el capitán de los rojos, Jahir Ocampo, tuvo que abandonar la competencia por lesión, ¡así que tenía que ser reemplazado! Obviamente por alguien igual de bueno que él, ya que su baja fue muy importante en el equipo, pues no solo era el capitán, ¡también era su competidor estrella! Así que como refuerzo y para la sorpresa de todos, entró a relevarlo el hermano del primer campeón, ¡Aristeo Cázares! Todos se preguntaban, ¿por qué al equipo rojo si su hermano fue azul? Pero es que si no sabían, Aris ya había participado antes en un reality, ¡en la última temporada de La Isla! Por estrategia salió rápido así que buscó otra oportunidad y al ya ser un tanto conocido, entró a los rojos.

¿Aristeo es un azul infiltrado en el equipo rojo?

Desde entonces, los fans están inconformes con su color, ¡pues dicen que no encaja! Desde su temporada tuvo muchos problemas con sus compañeros de equipo, no compartía la misma forma de ser, los mismos valores, ¡nada! Incluso en varias ocasiones su equipo lo quiso dejar fuera de la competencia, por ser el más nuevo y porque de plano no se entendían. Comenzaron a respetarlo hasta que vieron su poderío en los circuitos y que sin duda iba a llegar a la final y tenía muchas posibilidades de ganar. Pero siempre tuvo problemas con la mayoría, ¡no la pasó tan bien que digamos! Al final, la vida le recompensó su esfuerzo y dedicación y resultó el ganador absoluto de la segunda temporada de Exatlón México.

Aristeo en Exatlón Titanes vs. Héroes

En la temporada actual de la competencia más demandante del mundo, a los fans les queda más claro que Aris siempre debió ser azul, no rojo. ¡Sigue sin encajar con su equipo! Su personalidad carismática, divertida, noble y extrovertida, encaja perfecto con todos los integrantes del equipo azul. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se lo imaginan festejando con Pascal? ¿O haciendo tonterías hace tiempo con “La Bestia” y Ernesto? ¿O bailando y echando porras como los azules, sin pena alguna? Muchos sí se lo imaginan, pues es algo que él suele hacer solo en su equipo mientras los demás lo ven con ojos de “qué mosca le picó", o no lo toman en serio... La única persona que podría haber sido como él es Caro, por eso se llevaron tan bien, ¡y los fans también se la imaginaban en los azules!

Aunque está en el equipo rojo y nunca ha manifestado la idea de ser de otro color, Aris sigue sin encajar en su equipo, se guarda muchas cosas para no tener problemas con nadie, no le gusta la desunión entre ellos, no comparte muchas cosas que se hacen o se dicen, ¡está haciendo su juego solo! Cuando su hermano, Mariana y Caro salieron de la competencia, se comenzó a sentir muy solo. Incluso ha dicho se le gusta la unión de los azules y cómo lo disfrutan sin importar si pierden o ganan, no sienten presión de nadie... ¿Será que en el fondo sí piensa que mejor le hubiera gustado ser azul? ¿Ustedes qué opinan?

