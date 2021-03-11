TAG DEL ELIMINADO: Aristeo Cázares, el campeón más dominante quedó fuera de las finales de Titanes vs. Héroes.

Nuestro querido Aristeo Cázares, sin duda era uno de los favoritos de todos para llegar a la final de esta temporada, ¡incluso favorito para ganar! Y es que es el campeón de la segunda emisión de Exatlón México, ¡y siempre demostró ser, como dice Antonio Rosique, “el campeón más dominante”! Desde que supimos que estaría en Titanes vs. Héroes, sabíamos que iba a ser un espectáculo verlo recorrer los circuitos y los duelos que tendría con los demás atletas.

Te puede interesar: TAG del hermano: Aristeo y Ernesto. ¡Se sacaron todos sus trapitos al sol!

Empezó su aventura muy bien, ganando, demostrando su velocidad y teniendo golpes de autoridad con sus tiros perfectos, dando match points, ganando medallas, llevándose sus puntos, etc. Poco a poco bajó su rendimiento, quiso estar en bajo perfil, haciendo de manera llevadera su estadía en estas tierras, ¡hasta que el momento de darlo todo llegó, las semanas finales! El “Agui-león” sabía que iba a ser complicado ganar, ¡pero no qué tanto! Y es que todos los atletas que quedan en la competencia, están más fuertes que nunca.

Lamentablemente, ¡no logró pasar a la semana final, quedó eliminado! Sí, aunque usted no lo crea, el campeón más dominante de Exatlón, ¡quedó eliminado! Ahí la prueba de que nadie es invencible... Aristeo fue a eliminación con Patricio Araujo y Heliud Pulido, ¡un campeón y un sub-campeón! Y lamentablemente su poderío no le ancanzó para quedarse. Esta aventura puede llegar a parecer injusta, ¡pero es que el nivel está impresionante a estas alturas! Cualquiera se puede ir, un error te deja fuera.

¿Cuántas carreras corrió, ganó, perdió y cuál fue la efectividad que tuvo? ¡Aquí te lo decimos! TAG DEL ELIMINADO:

Te puede interesar: Fans de Exatlón piensan que Aristeo Cázares quedaría mejor en el equipo azul, que es un Héroe.



Nombre: Aristeo Cázares

Lugar de Nacimiento: Veracruz

Edad: 25 años

Deporte: Parkour, Calistenia y Skydiving. ¡Ama la adrenalina!

Temporada: Segunda Temporada

Equipo: Famosos ¡aunque algunos fans piensan que su esencia es azul!

Mejores amigos de su temporada: Mariano, Patrick y Carmelita. ¡Eran inseparables! Y lamentablemente tuvo que dejar fuera en duelo de eliminación a Mariano y “Mexi-perro”.

Lugar en el que quedó en la primera temporada: ¡Campeón absoluto de Exatlón segunda temporada!

Lesiones: Ninguna. Al practicar Parkour, sabe cómo caer, ¡es una gran ventaja!

Llegada a Exatlón Titanes vs. Héroes: Desde el día 1 de la competencia.

Equipo: Rojo de Titanes.

Mejores amigos actual temporada: Heliud (aunque al final ya no mucho), Mariana, Mariano, Adrián y obvio la que posiblemente es dueña de su corazón, Caro.

Te puede interesar: Quién es la dueña del corazón de Aristeo Cázares, ¿Mariana o Caro?



Medallas ganadas: Llegó a tener más de 7, ¡pero usó una en una eliminación y las demás las decidió usar en la exa-store!

Mejor premio ganado: ¡Lamenteblenente los Titanes no ganaron tantos duelos de los enigmas, así que Aris pudo llevarse algunos premios como unos lentes de realidad virtual y unos patines!

Carreras ganadas: 425

Carreras perdidas: 178

Carreras ganadas: 247

Efectividad: 58%

Eliminó a: Mariano y Mau Wow.

Lo eliminó: Patricio Araujo

Apodos: “Sky Brother”, “Red Force”, “Red Lion”, “The messenger”, “Agui-león”, “Campeón más dominante”. ¿Cuál de todos te gusta más?

Lesiones: Ninguna. ¡Afortunadamente! Sufrió de un par de golpes en la cara o cabeza, pero todo bien.

Festejo: ¡Tiene muchos! Uno de ellos es la señal de Sky Brother, otro un mortal hacia atrás como superhéroe, otro un aleteo como águila y el útimo fue una sonrisa, dedicado a Caro.

Habilidades: Es el hombre más veloz que ha tenido Exatlón México, ¡además es un espectáculo en los circuitos! Es fuerte mentalmente y tiene excelente tiro.

Debilidades: Se llegó a confiar mucho.

¡Vamos a extrañar verte volar en los circuitos, Aris! Pero siempre serás el campeón de la segunda temporada. ¡No tienes nadaque demostrar, eres grande!

Te puede interesar: ¿Los hermanos Cázares incomodaban a sus equipos con su apoyo y admiración?

