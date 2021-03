¿Casandra quedará fuera de Exatlón Titanes vs. Héroes a unas semanas de la gran final? Te contamos todo sobre su fractura.

Casandra Ascencio se fracturó un dedo del pie estando a un par de semanas de la final. FOTOS

Estamos a unas semanas de la gran final de Exatlón Titanes vs. Héroes, ¡y la presión que tienen los atletas es cada vez mayor! Pues el nivel está más alto que nunca, nadie es punto seguro, cualquiera podría llevarse el trofeo... Los participantes saben que es ahora o nunca cuando deben dar todo de sí mismos si quieren llegar a la final luego de más de medio año de competencia. Lamentablemente una de las atletas favoritas a la final femenil, ¡podría estar fuera! Hablamos de “MVP”, Casandra Ascencio. ¡Checa todas las fotos y sigue leyendo!

Te puede interesar: Los seguidores de Exatlón quieren que ellas lleguen a la final.

Casandra Ascencio, favorita para llegar a la final de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Recordemos que Cas participó en la tercera temporada de Exatlón México, siempre sobresalió en su equipo y en el reality en general, ¡pero su más grande rival tenía nombre y apellido, Mati Álvarez! Con la cual llegó a la final de su temporada y de la Copa Exatlón, ¡pero “Terminator” le ganó en ambas! Esta vez viene mejor que nunca, mucho más rápida y mucho más certera, con toda la actitud de ganarle a quien se ponga frente a ella. Semana a semana, ha sido la mejor atleta de los Héroes desde que llegó a las tierras de Exatlón, ¡incluso hace unas semanas le ganó a Patricio Araujo en un duelo mano a mano! Sin duda Cas viene dispuesta a llegar a la final y a ganarla, ¡y todos sus fans también la apoyan!

“MVP” se sentía segura, en forma, lista para llegar a la final nuevamente y pelearle al tú por tú a quien fuera su contrincante, (ella piensa que será Mati), ¡y así poder obtener su revancha, por fin ganarle a “Terminator”! Lamentablemente sucedió algo inesperado...

Casandra Ascencio se rompe el dedo y podría quedar eliminada de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Nuestra querida Cas es una atleta muy cuidadosa en todo sentido, ¡jamás se había lesionado! Ni en su temporada ni en Titanes vs. Héroes, ¡y Antonio Rosique dio la noticia de que lamentablemente, se había fracturado un dedo del pie, a unos días de la gran final! ¡Pobre Cas!

¿Cómo pasó? ¡Fue un accidente bobo! Pero así suceden los accidentes, en un abrir y cerrar de ojos, ¡y te pueden cambiar la vida para siempre! Fue mientras se jugaba la eliminación de Pascal, que la producción decidió tomarse un descanso, así que las chicas azules decidieron ir al circuito de a lado a probar cómo pasar de una manera más eficiente las estrellas, pero lo hicieron sin pensar las consecuencias, ¡pues estaban sin tenis, completamente descalzas y expuestas! Doris y Eve lo hicieron muy fácil, Cas lo intentó pero no salió bien, pues sintió que el dedo chiquito del pie le tronó. ¡Se espantó muchísimo! Pero quiso pensar que solo se le había doblado, como a muchos nos ha pasado, ¡después ya lo notó raro y le dolía mucho! Así que la llevaron de inmediato a urgencias, y sí... ¡Le dieron la peor noticia que pudo haber recibido a unas semanas de la final, estaba fracturada!

Como atleta de alto rendimiento, tienes el conocimiento de absolutamente todas las lesiones, así que todos se pusieron muy tristes, pues saben que una fractura no se cura de la noche a la mañana, ¡y mucho menos en el pie, que es tu arma para poder correr en los circuitos!

Estando a unos días de la final, los médicos están viendo todas las posibilidades para que Cas pueda continuar sin consecuencias en la competencia, ¡de que se pueda jugar su pase a las semifinales! Pero no se sabe aún lo que sucederá, ¡pues no es nada fácil! ¿Cas quedará fuera de Exatlón Titanes vs. Héroes estando tan cerca de la gloria? ¡Esperemos que no, le mandamos toda nuestra buena vibra! Seas azul o rojo, ¡jamás se le desea el mal a nadie, y mucho menos a los atletas que están dejando el alma en cada juego!

Los mantendremos al tanto de su condición.

Te puede interesar: Conoce la verdadera historia de amor de Casandra Ascencio y Christian “Yomi”.