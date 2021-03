Fans de Exatlón piensan que Mati hizo berrinche con sus compañeros por perder una de sus pasadas. Te contamos lo que pasó.

¿Mati hizo berrinche porque no le gusta perder? Te contamos lo que sucedió.

No hay duda de que nuestra querida Mati “Terminator”, es la atleta más fuerte que ha pisado las tierras y las playas de Exatlón, sin importar el género, pues podría ganarle también a un hombre, ¡es de otro planeta! Es muy raro cuando pierde un punto, cuando corre lento un circuito, cuando no se le da un tiro, ¡en fin, es muy raro cuando pierde! Algunas veces ha tomado actitudes que no le gustan a sus compañeros cuando no logra ganar un punto, ¿a qué nos referimos? Sigue leyendo y viendo todas las fotos de la campeona dorada.

Te puede interesar: TAG de los Titanes según Mau Wow. ¿Quién es el más apestoso y el que se queja de todo?

¿Mati Álvarez hizo berrinche luego de perder un punto frente a Casandra?

En el circuito en el que se jugaba por ir de “shopping”, el tiro final estaba muy complicado, requería de mucha paciencia y habilidad. No hay nada que no se le dé a Mati, es una atleta muy completa y totalmente nata, ya lo dijo Carmelita en una entrevista, ¡ni si quiera entrena! El talento que tiene al correr y al tirar ya lo trae, ya nació con él, ¡pero si algo no se le da, se enoja! Y no la juzgamos, ¡a nadie le gusta perder!

Mientras que Heliud y Patricio le trataban de dar indicaciones sobre su tiro, la apoyaban y le decían mejores maneras de hacerlo en su primera pasada, Mati no disimuló su molestia haciéndole muecas a sus compañeros, ¡pues el tiro no se le daba! Se comenzó a desesperar y empezó a lanzar al aventón, de una manera incorrecta. La mente le jugó chueco y perdió el punto. Fue a la banca con su equipo y ahí empezó todo...

Te puede interesar: Los primeros dos blindados: Mati y Heliud. Aseguraron su pase a la semifinal de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Mati y Heliud discuten en un circuito de Exatlón.

Heliud le comenzó a decir que su actitud no era la correcta, que si no se le daba un tiro, debía tener paciencia, escuchar a sus compañeros, cambiar el tiro, probar con diferentes, y que no importaba, para la otra pasada podía ganar, ¡que no podía hacer lo que hizo! Mientras que Pato le preguntó “imagínate que esto es un blindaje, ¿vas a hacer lo mismo? Heliud continuó haciéndola entrar en razón y sacarla de la frustración que tenía por no haber dado el punto, a lo que Mati le respondió: “me da igual”. ¡Heliud se molestó mucho! y le dijo “ok, ya no te digo nada, nomás no contagies y ya”. ¡BOOOOM!

Algunos fans del reality rompieron las redes sociales, unos para apoyarla y otros para opinar de manera negativa sobre lo que había sucedido.

¡Es normal! Llevan siete meses en una isla, sin ver a sus seres queridos, conviviendo con las mismas personas las 24 horas del día, con la presión de que ya estás en la semifinal y quieres llegar a la final y ganar. ¡A nadie le gusta perder! Actualmente los rojos se llevan muy bien, han demostrado compañerismo, apoyo, lealtad, y Mati y Heliud son como hermanos, a veces discuten, pero al final, se quieren y respetan; ya lo dijo “Yomi” en Venga La Alegría.

Después todo se calmó y aunque no ganaron, lograron aportar puntos y practicar ese tiro, uno de los más complicados. ¿Alguno de los rojos llegará a la final? Pronto lo sabremos.

Te puede interesar:TAG de la pareja: Mati Álvarez y su novia Irene. Conoce su historia de amor, datos curiosos y FOTOS increíbles.