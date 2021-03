Los primeros dos blindados: Mati y Heliud. Aseguraron su pase a la semifinal de Exatlón Titanes vs. Héroes.

FOTOS | Te contamos sobre los atletas rojos que lograron asegurar su pase a la semifinal.

Estamos viviendo las últimas semanas de la aventura más grande de Exatlón México, pues la temporada cuatro, Titanes vs. Héroes, la que juntó a los mejores de las tres temporadas pasadas, ¡está por llegar a su fin! Ahora solo queda lo mejor de lo mejor, ¡los atletas que lograron superar todo y a todos durante estos ya siete meses!

Las batallas por llegar a la semifinal comenzaron, ¡y lograron asegurar su lugar dos atletas rojos, Mati y Heliud! ¿Qué sucedió? Te contamos los detalles en fotos.

Mati Álvarez, la primera blindada y semifinalista de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Nuestra querida “Terminator” lo logró, ¡logró llegar a la semana final de la temporada más difícil de Exatlón México, logró asegurar un lugar en la semifinal de Titanes vs. Héroes! Y es que si alguien se lo merecía, sin duda era ella, pues desde el día uno ha sido la atleta número uno (contando a hombres y mujeres). Ha sido la competidora más constante, que nunca ha bajado su nivel, se ha mantenido rápidísima, certera, entregando la mayoría de sus puntos, siendo MVP de la semana, teniendo el récord de medallas, ¡siempre ha estado en el top!

Esta vez no fue la excepción, pues se jugó el primer pase a la semifinal contra Zudi, Cas y Evelyn, ¡y Mati fue superior y logró asegurar su lugar en la semifinal! ¿Logrará llegar a la final y ganar nuevamente? Es la campeona más dominante, ¡pero también tiene a rivales muy fuertes!

Heliud Pulido, el primer blindado y semifinalista de Exatlón Titanes vs. Héroes.

“Black Panther” ha sido uno de los atletas que no la ha pasado muy bien, ¡pues no encajó con su equipo! Su novia Pam Verdirame se le fue dos veces, su mejor amiga, Ana Lago, también quedó eliminada antes de lo pensado, ¡y se quedó solo! Además, sufrió una lesión fuerte en la rodilla, ¡lesión que hasta él pensaba que lo podría dejar fuera de la competencia! Muchos pensaban que no soportaría más, ya que se le había visto muy sentimental, bajoneado y mal psicológicamente, ¡pero al contrario! Todo eso lo llenó de fuerza, coraje y pasión para salir a dar todo.

Luchó contra Christian, Patricio Araujo y Javi, ¡y logró quedarse con ese primer lugar en la semifinal! Aunque sus contrincantes no fueron nada fáciles.

¿Quiénes lograrán pasar también? No te pierdas Exatlón ni un día, ¡estamos en las últimas semanas!

