TAG de la pareja: Mati Álvarez y su novia Mati. Conoce su historia de amor, datos curiosos y FOTOS increíbles.

Porque tú lo pediste, te presentamos el TAG de la pareja de Mati e Irene.

Todos vemos a los atletas de Exatlón darlo todo en los circuitos y dedicar sus puntos o medallas cuando los ganan. ¿Pero quiénes están detrás de ellos apoyándolos incondicionalmente y para quiénes son esas dedicatorias? Durante varios días te estaremos presentando a las parejas de tus atletas.

Ayer te dijimos todo sobre Ernesto Cázares y su novia María y ahora toca que conozcas a una de las parejas que más quieren y apoyan los fans, una pareja que seguro amas también, ¡Mati Álvarez y su novia Irene! Y es que el amor se da en todas sus formas y ellas son el claro ejemplo, ¡se ven enamoradas, tiernas y bellas!

Nuestra querida “Terminator” está en las tierras y las playas de Exatlón, concentrada y aislada, por lo que ella no pudo contarnos mucho, ¡pero su novia Irene nos dio muchos detalles bonitos sobre su relación! ¿Quieres saber más de esta pareja? Sigue leyendo y checa todas las fotos, están increíbles...

TAG DE LA PAREJA: MATI E IRENE

- ¿En dónde se conocieron? ¡En Barcelona! Mientras Mati estaba de viaje por Europa con una amiga, fue a un bar y ahí estaba Irene. La siguiente vez que se vieron fue en México, Irene visitó por primera vez nuestro país y fueron ya como pareja a Isla Mujeres, Tulúm, Cancún y Mérida. ¡Como si fuera luna de miel!

- Primera cita: Aunque se conocieron en el bar en Barcelona, su primera cita fue en México.

- ¿Quién estuvo interesada primero? ¡Las dos! Fue como amor a primera vista.

- ¿Cuánto tiempo llevan juntas? El 5 de noviembre de este año 2020, cumplen 3 años juntas. ¡De puro amor, diversión y aprendizaje!

- ¿En dónde viven? En CDMX o Barcelona, van cambiando.

-¿Quién dijo TE AMO primero? ¡Mati! La vemos fuerte, aguerrida, ¡pero también es muy tierna y cariñosa!

- ¿Qué es lo que más le gusta a Irene de Mati? Que es muy positiva, siempre ve el lado bueno de las cosas. ¡Sí, nos consta!

- ¿Qué es lo que más le gusta a Mati de Irene? Que es una persona muy libre, sociable y con mucha luz.

- ¿Qué es lo que Irene admira más de Mati? Que es una persona muy fuerte, tanto física como mental. ¡Por algo es campeona!

- ¿Cuántos años tienen? Ambas tienen 25 años.

- ¿Quién es más romántica? Las dos, Mati es más cariñosa pero Irene es más detallista. ¡La combinación perfecta!

- ¿Quién es la que pide perdón primero después de pelear? Mati, ¡no puede estar tanto tiempo enojada con Irene!

- ¿Quién cocina mejor? Irene. Al estilo español, ¡qué rico!

- ¿Quién es más necia? Irene

- ¿Quién es más enojona? Irene

- ¿Quién es más desordenada? Mati

- ¿Quién es más sociable? Las dos, no se podría elegir a una. A Ambas les gusta mucho platicar, convivir, hacer amistades nuevas.

- ¿Quién es más sensible? Irene. ¡Pero también es muy fuerte! Imagínense estar lejos de tu amor por tantos meses.

- ¿Quién es más floja? Mati. ¡Eso no lo veíamos venir!

- ¿Quién es más impuntual? Mati

- ¿Quién baila mejor? Irene

- ¿Qué canción las representa? Either Way - Shakeships (no es tanto que las represente, sino que la escuchaban diario cuando estaban en Tulum conociéndose mejor, así que siempre se acuerdan una de la otra con esa canción).

- Si pudieran describir en 3 palabras su relación serían: amor bonito, amor sano, amor libre.

Irene siempre está apoyando a Mati en cada paso que da y se ha vuelto muy cercana con los fans de “Terminator” que siempre están al pendiente de ellas y su relación. Sin duda hacen una muy linda pareja. ¡Les deseamos mucho tiempo más de amor bonito y éxitos compatidos!