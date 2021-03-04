TAG de los Titanes según Mau Wow. ¿Quién es el más apestoso y el que se queja de todo? Te contamos en FOTOS.

Hace unos días te presentamos el TAG de los azules en la opinión de Keno Martell, ¡y los fans de los rojos también querían TAG de Titanes! Así que platicamos con nuestro querido Mau Wow y nos ayudó con las respuestas, ¡obvio con mucho cariño hacia sus compañeros! Nos soltó las netas de los rojos, ¡ESOOOO!

A pesar de que los Titanes no han tenido tan buena relación como los azules, también se aprecian y se cuidan, en él se han formado amistades bastante sólidas y estrategias muy buenas, ¡además la mayoría de ellos son imparables! Así que pareciera que no necesitan hacer amigos para lograr lo que quieren, llegar a la final. Pero, ¿quién es el más presumido, o el más apestoso del equipo? Sigue leyendo y viendo todas las fotos

- ¿Quién es el más divertido? Jazz, Aris y Misael. ¡No les importa lo que digan los demás, aman hacer tonterías!

- ¿Quién es el más dormilón? Mau. ¡Esa no nos la sabíamos!

- ¿Quién es el más serio? Pato. ¡Se nota!

- ¿Quién es el más enojón? Pato y Ana. ¡Ayyyy, chismosooooos! Jajaja, ¡así los queremos mucho!

- ¿Quién es el más necio? Pato, Heliud y Ana. ¡BOOOM!

- ¿Quién es el más apestoso? Mati. ¡Esa tampoco la esperábamos! ¡Qué compren desodorante en la exa-store!

- ¿Quién es el que más ronca? Mau y Adrián. ¡Los monos tenían que ser!

- ¿Quién es el que más come? Heliud y Gloria. ¡Wooow!

- ¿Quién es el que siempre tiene hambre? Gloria. ¿En dónde le cabe tanta comida? ¡Es chiquita pero picosa!

- ¿Quién es el que se queja de todo? Pato. ¡Ni es cierto! ¿O ustedes qué opinan?

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- ¿Quién es el más hiperactivo? Mati. ¡Te amamos, “Terminator”!

- ¿Quién es el más flojo? Carmelita. ¿Será que por eso ha bajado un poco su rendimiento?

- ¿Quién es el más rápido? Aris, Ana, Mati y Mau. ¡Son muy rápidos! ¿Serán aún más rápidos que “La Bestia” y Ernesto?

- ¿Quién es el más fuerte mentalmente? Mati y Heliud. No por nada son bi-campeones, ¡la mente juega mucho en Exatlón!

- ¿Quién es el mas cariñoso? Mati, Jazz, Adrián y Mau. ¡Awww, sí! Siempre veíamos a Mati y a Mau abrazados dándose besitos.

- ¿Quién es el de mejor vibra? Mati, Caro y Patrick. ¡Hagan siempre las cosas desde el amor!

- ¿Quién es el más atento? Pato y Patrick. ¿Tendrá algo que ver que son los más grandes de edad en el equipo?

- ¿Quién es el papá o mamá del equipo? Pato y Zudi. ¡Obvio!

- ¿Quién es el más tierno? Zudi. ¡Es bellísima persona!

- ¿Quién es el más disciplinado? Pato. ¡Se nota, no por nada el tiro impresionante que tiene!

- ¿Quién es el más sensible? Carmelita y Caro. Es verdad, ¡se ve que con súper sentimentales!

- ¿Quién es el más maduro? Patrick. ¡Y el más lindo y tierno!

- ¿Quién es el más humilde? Jazz, Caro y Adrián. Nunca deben perder el piso aunque sean buenos en lo que hacen.

- ¿Quién es el más miedoso? Zudi.

- ¿Quién es el más inteligente? Patrick. ¡Lo amamos!

- ¿Quién es el más positivo? Adrián. ¡Nos encanta que siempre está sonriendo! Vive y disfruta la vida al máximo.

- ¿Quién es el más presumido? Aris. ¿Será?

- ¿Quién es el más alegre? Caro y Adrián. ¡Sí! Siempre con una sonrisa.

- ¿Quién es el más tranquilo? Patrick y Mau. Son serios pero con un gran corazón.

- ¿Quién es el más impulsivo? Pato. ¡Y eso le ha traído muchos problemas!

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