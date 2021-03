Los segundos blindados: Javi Márquez y Evelyn Guijarro. Aseguraron su pase a la semifinal de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Te contamos los detalles del pase de Javi y Eve a la semifinal.

Estamos viviendo las últimas semanas de la aventura más grande de Exatlón México, pues la temporada cuatro, Titanes vs. Héroes, la que juntó a los mejores de las tres temporadas pasadas, ¡está por llegar a su fin! Ahora solo queda lo mejor de lo mejor, ¡los atletas que lograron superar todo y a todos durante estos ya siete meses!

Las batallas por llegar a la semifinal comenzaron, ¡primero lograron asegurar su lugar dos atletas rojos, Mati y Heliud! Y ahora dos atletas azules dieron todo para tener un lugar también, ¡estamos hablando de Evelyn y Javi! ¿Qué pasó? Te contamos los detalles.

Evelyn Guijarro la segunda mujer blindada y semifinalista de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Nuestra querida “Sniper” logró el segundo lugar durante su temporada, ¡pero para muchos es la reina sin corona! Pues durante muchas semanas, logró posicionarse como la mejor, ¡pero en la final no salió en su día, no se le dio el tiro, y perdió! Al regresar a Titanes vs. Héroes, llegó mejor que nunca, mucho más rápida, mucho más ligera, con mucha condición física, muy certera, se notaba que había estado entrenando.

Pudo llegar a las últimas semanas a pelear su lugar en la semifinal, luchó contra Mati, Cas y Eve; la primera vez no se le dio, quedó muy cerca de pasar, pero Mati le ganó, asegurando así su lugar; pero en la segunda oportunidad que tuvo, salió con todo al circuito y nadie pudo contra ella y su poderoso brazo, ¡logró ganarse un lugar en la semifinal! ¡Enhorabuena, Evelyn!

Quién será la tercera mujer en llegar a la semifinal, ¿Cas o Zudi?

Javi Márquez el segundo hombre blindado y semifinalista de Exatlón Titanes vs. Héroes.

Si alguien se merecía llegar a la semifinal de esta aventura, es sin duda Javi Márquez. Desde que inició la temporada, los fans azules lo pedían, pues demostró en la segunda emisión, que tiene todo para ser un Héroe, ¡es líder, apasionado, aguerrido y excelente atleta y persona! Así que en la semana 4, episodio 21, ¡llegó como refuerzo a la familia azul! Poco a poco se fue acoplando, hasta llegar a su máximo nivel. Sabía desde el momento en el que llegó, que no sería fácil, el nivel estaba impresionante, ¡pero fue a medirse con los grandes, a dar todo por su familia, su bella hija y su esposa, y a disfrutarlo! Poco a poco fue convirtiéndose en uno de los mejores de la competencia, llegando así a las semanas finales, ¡hasta que su momento llegó, quedó eliminado! A muchos les pareció injusto, ya que su rendimiento había estado impecable los últimos meses, ganaba sus puntos, medallas, ¡incluso ganó un carro! Pero un detalle lo dejó fuera, ¡un rompecabezas que no se le dio!

Con la salida por lesión de Dan, alguien tenía que entrar en su lugar, ¡los últimos dos eliminados eran Aris y Javi, y el “Big Papi” logró ganarse su lugar nuevamente en la competencia! Ahora ya no le teme a la eliminación, pues una segunda oportunidad no la tiene cualquiera, ¡no la piensa desaprovechar! Y vaya que no lo ha hecho, ¡ya ganó su pase a la semifinal! Compitió contra Heliud, Patricio y Christian “Yomi”, en la primera oportunidad,"Black Panther” aseguró su pase; ¡pero Javi quedó muy cerca! En la segunda oportunidad le ganó a Patricio y a Christian, dejando claro que se merecía estar ahí y que si regresó, ¡sería por todo! Con una vida es capaz de lograr lo imposible.

Quién será el tercer hombre en la semifinal, ¿Patricio o Christian?

