Patricio Araujo reclamó una supuesta estrategia entre Casandra y Evelyn. Los fans azules estallan en redes sociales.

¿Evelyn se dejó perder contra Cas para salvarla de la eliminación? Esto opinó Patricio Araujo.

Nuevamente Patricio Araujo está en boca de todos, pues nuevamente le reclamó a las chicas del equipo azul. ¿Qué pasó esta vez? Sigue leyendo y viendo todas las fotos, ¡los ánimos se calientan en las últimas semanas de Exatlón Titanes vs. Héroes!

Patricio Araujo polémicas Exatlón Titanes vs. Héroes.

Si alguien ha estado envuelto en peleas y polémicas esta temporada de Titanes vs. Héroes, es Patricio Araujo. Desde la vez que Cecy “Wushu” le dio un codazo y él reaccionó insultándola, la ocasión en la que su equipo decidió que él debía ir al duelo de eliminación y dijo que se encargaría de destruir a los Titanes por ello, hasta cuando le rompió la playera a Keno Martell en Exaball y llegaron a los golpes. ¡Ya no había sucedido nada desde entonces! Pero ahora decidió no quedarse callado ante una situación que vio en el equipo azul y que no le pareció justo, ¡una supuesta estrategia entre Cas y Evelyn! ¿De qué hablamos?

¿Evelyn se dejó ganar por Cas en la eliminación contra Jaz?

Sabemos que Evelyn es súper amiga de Jaz desde hace muchos años, y algunos integrantes del equipo azul pensaban incluso que tenía una estrategia con Mati y “la flaca”, ¡pensaban que a veces se dejaba para que ellas ganaran y así las tres pudieran avanzar a la final! Pero Eve ha demostrado que es más importante su equipo, ¡y que todo eso era una mentira! Pues tiene semanas compitiendo con todo, defendiendo a los azules y hasta cargando con los Héroes cuando han tenido días malos.

En la eliminación en la que Evelyn, Cas y Jaz se enfrentaron, ¡pasó algo que a varios les pareció raro! Recordemos que primero se debían enfrentar Cas y Eve y quien perdiera, se enfrentaría a Jaz para quedar eliminada definitivamente. ¡Pero Eve perdió ante Cas y a Pato le pareció que se dejó para ser ella quien eliminara a Jaz, pues consideran que en estos momentos Cas corría peligro de salir!

Al Cas festejar su pase a las últimas semanas, Patricio no dudó en hacer caras de desaprobación con Zudikey... Y mientras Jaz se preparaba para recorrer el circuito y Eve estaba descansando, ¡a Araujo le urgía que pasara ya! Y no dudó en decirle a Cas que Eve ni cansada estaba, pues venía caminando, a lo que Cas le contestó que era su problema no suyo. ¡BOOM!

Las redes sociales estallaron, pues los fans opinaron sobre lo que Araujo reclamó, ¡y no estuvieron de acuerdo con él, pues Exatlón es un juego de circuitos y de alianza! Y la mayoría opinó que si Evelyn quiso cuidar a Cas por ser de su equipo, era totalmente válido, ¡y que si las rojas hubieran sido mayoría, hubiera pasado lo mismo! ¿Será? Además, hay quienes piensan que Aristeo dejó a Patricio Araujo ganar y quedarse en la competencia, ¡y que en esos momentos Pato no se quejó! ¿Ustedes qué opinan? ¡Las cosas en las finales de Titanes vs. Héroes están buenas!

