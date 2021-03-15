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TAG DEL ELIMINADO: Daniel Noyola. Quedó fuera de Exatlón Titanes vs. Héroes por lesión pero Javi Márquez tomó su lugar.
Dan Noyola se rompió la nariz y quedó eliminado, ¡pero Javi peleó para quedarse en su lugar!
Hace unos días nuestro querido Dan Noyola sufrió un terrible accidente en un circuito que se jugaba por la supervivencia de mujeres, ¡una bola gigante le rebotó directo a la nariz y se la fracturó! Al estar tan cerca de las finales, haber estado impecable en la competencia, tan rápido y certero y haber superado varios duelos de eliminación, los doctores de la producción hicieron todo lo posible para que “Relámpago Rider” pudiera continuar, ¡lamentablemente no pudo ser posible! Y con toda la tristeza, Dan tuvo que decirle adiós a esta aventura.
Además, Antonio Rosique nos dio una noticia increíble, ¡alguien tenía que quedarse en su lugar! Así que Aris y Javi, que fueron los últimos eliminados, se batieron en un duelo a 5 vidas para regresar, ¡y Javi Márquez logró ganarse el lugar! Así que nuevamente tenemos a 2 hombres azules y 2 hombres rojos. ¿Quiénes llegarán a la final?
Pero, ¿cuántas carreras corrió, ganó y perdió Dan? ¿Cuál fue su efectividad? Te contamos todo lo que vivió en Exatlón Titanes vs. Héroes.
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- Nombre: Daniel Noyola
- Lugar de Nacimiento: San Luis Potosí
- Edad: 28 años
- Deporte: ciclismo eliminator
- Temporada: Segunda temporada
- Equipo: Contendientes azules. ¡Llegó como refuerzo luego de que la mitad del equipo abandonara la competencia!
- Mejores amigos de su temporada: En su temporada no hizo muchos amigos, solo compañeros de aventura. ¡Era muy callado!
- Lugar en el que quedó en la primera temporada: Quedó en tercer lugar varonil de su equipo y quinto varonil global, ¡estuvo muy cerca!
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- Lesiones: ¡Ninguna!
- Llegada a Exatlón Titanes vs. Héroes: Semana 16, episodio 73. ¡Como refuerzo!
- Equipo: Azul de Héroes ¡su familia ahora!
- Medallas ganadas: 3
- Mejor premio ganado: tableta inteligente, teatro en casa, teléfono inteligente, cámara fotográfica, computadora y un aro de luz.
- Carreras totales: 226
- Carreras ganadas: 99
- Carreras perdidas: 1217
- Efectividad: 43.8%
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- Eliminó a: Javi, Pascal y Ernesto.
- Lo eliminó: ¡Una lesión!
- Apodos: “Eliminator”, “Rider”, “Relámpago Rider”.
- Lesiones: Ninguna. ¡Afortunadamente!
- Festejo: Hace un rayo con las manos.
- Habilidades: Muy rápido, certero, ¡y tiebe muchísima condición!
- Debilidades: Algunos tiros no se le dan, ¡pero en general, es muy bueno, merecía llegar a la final!
Te vamos a extrañar, Dan. ¡Pero siempre recordaremos todo lo que hiciste en competencia y sabremos que merecías un lugar en esa final!
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