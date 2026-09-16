¿Cuándo saldrá el segundo ELIMINADO de La Granja VIP Segunda Temporada?

La intensidad no cede un solo segundo dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. Tras un arranque de temporada intenso que dejó en evidencia las alianzas, las estrategias y las primeras fracturas en el grupo de famosos, pronto tocará el momento de despedir al segundo eliminado.

La fecha exacta para la próxima gala de eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada será el próximo domingo 20 de septiembre, cuando las puertas de la finca se abran nuevamente para despedir al segundo eliminado de la competencia.

Hasta el momento, la lista de sentenciados ha comenzado a tomar forma con un nombre de alto perfil. La primera nominada oficial hasta este instante es Manelyk González, quien arrancó el ciclo con un pie fuera de la habitación principal debido a las mecánicas de la emisión anterior. Esta noche, Pascal, quien esta semana es el Capataz, decidió nominar a Rafa Mercadante, debido a un roce que tuvieron estos días.

¿Quién fue el primer eliminado de La Granja VIP 2026?

Para entender el complicado escenario que atraviesa Mane, es necesario recordar el desenlace del primer ciclo. La primera expulsada de la temporada fue La Coreañera, cuya partida dejó tristes a varios habitantes tras una semana de intensas votaciones.

Sin embargo, su salida no fue silenciosa. Durante la emisión del pasado lunes 14 de septiembre, la ex granjera hizo uso de su derecho a dejar un legado estratégico. Sin titubear, eligió mandar a nominación directa a Manelyk González, dejándola sin opción de competir en el Juego del Capataz y colocándole el medallón de riesgo desde el primer minuto del nuevo periodo.

¿Dónde ver La Granja VIP Segunda Temporada?

La Granja VIP 2026 se transmite de lunes a viernes a las 8:30 pm, y los domingos de eliminación comienzan en punto de las 8:00 pm, a través de la señal estelar de Azteca UNO. Puedes seguir el monitoreo continuo las 24 horas del día por la plataforma Disney+.

