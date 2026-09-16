A partir de los 30 años, la estructura del rostro y la densidad del vello facial comienzan a experimentar cambios naturales, a veces esto se traduce en una ceja menos poblada que se deben rellenar con una técnica especial.

Las técnicas de maquillaje ultra marcadas o demasiado oscuras que usábamos a los 20 pueden endurecer las facciones y sumar años visualmente. Por ello, el objetivo principal al maaquillar las cejas en esta etapa madura es devolverles su volumen natural, rellenar los huecos sutilmente y levantar la mirada.

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¿Cómo rellenar la ceja si tienes más de 30 años?

Para lograr un acabado rejuvenecedor, la clave está en sustituir los trazos toscos por técnicas que imiten el pelo real y elegir texturas que se fundan perfectamente con la piel.

Unas cejas bien definidas pero de aspecto orgánico enmarcan los ojos, suavizan las líneas de expresión y aportan una simetría inmediata al rostro.

Trazado pelo a pelo con plumón de punta de fieltro

Los rotuladores de cejas con punta ultra fina permiten dibujar líneas milimétricas que imitan el vello real en las zonas despobladas. Es la mejor opción para rellenar el inicio de la ceja sin que se vea una apariencia de bloque compacto.

Los pasos correctos para rellenar tu ceja paso a paso si tienes más de 30 años|Pinterest

Sombreado suave con polvo y brocha briselada

Las sombras específicas para cejas rellenan los huecos de fondo de forma difuminada, simulando una mayor densidad general. Ideal para pieles mixtas o grasas, ya que el polvo absorbe el exceso de brillo y se mantiene intacto todo el día sin endurecer los rasgos.

Geles con microfibras de volumen

Estos geles contienen pequeñas fibras textiles que se adhieren al vello existente, haciéndolo lucir instantáneamente más grueso y abundante.

Así puedes rellenar tus cejas después de los 30 años|Pinterest

Pomadas cremosas aplicadas con técnica difuminada

Las fórmulas en crema o pomada son perfectas si buscas resistencia al sudor y al agua, pero deben usarse con mano muy ligera.

Definición del arco con lápiz de cera ultra fino

Los lápices retráctiles mecánicos permiten redefinir el arco y la cola de la ceja, que son las zonas que suelen perderse con la edad.

