5 llaveros inspirados en los Saja Boys para darle estilo a las loncheras

El regreso a clases también es una oportunidad para darle un toque divertido y original a los accesorios de los niños. Si los Saja Boys son de sus personajes favoritos, una forma sencilla de llevarlos a todas partes es convertirlos en pequeños llaveros para decorar sus loncheras. Aquí te compartimos cinco ideas que puedes hacer o buscar para darle un estilo único a cada una.

5 ideas de llaveros inspirados en los personajes de los Saja Boys para decorara la lonchera

1. Jinu, el líder que no puede faltar

Uno de los personajes más reconocibles de los Saja Boys puede convertirse en un llavero para darle un toque especial a la lonchera. Puedes elegir una figura pequeña de Jinu hecho de crochet, su tierno diseño hará que la lonchera luzca fantastica.

2. Llaveros Saja Boys con toque romántico

Si buscas algo diferente, crea un llavero inspirado en la estética romántica del grupo. Puedes combinar corazones, estrellas y pequeños detalles relacionados con los personajes para conseguir un accesorio llamativo puedes utilizar a cada persoanje y agregas corazones, estrellas, perlas o brillo a cada diseño.

3. Los Saja Boys en versión chibi

Los personajes en versión mini y de proporciones tiernas pueden convertirse en el complemento perfecto para una lonchera. Puedes hacer pequeñas figuras de los integrantes con cabezas grandes y cuerpos diminutos para conseguir ese característico estilo chibi.

4. Llavero de Saja Boys con nombre

Una opción mucho más personalizada consiste en combinar al personaje favorito con el nombre de quien llevará la lonchera. Puedes utilizar letras de colores, cuentas o pequeñas piezas acrílicas, con este accesorio tu pequeño puede ayudar a identificar la lonchera fácilmente. En el ejemplo de la imagen en lugar de utilizar cuentas con letras para formar el nombre de Saja Boys puedes poner el nombre del pequeño o pequeña.

5. Saja Boys de tela

Para darle un toque más divertido, combina la figura de tu personaje favorito hecho con tela, puedes crear la silueta y personalizarlo finalmente puedes rellenar el accesorio para darle una versión 3D.