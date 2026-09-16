Qué significa que una persona deje ir vínculos que ya no le hacen bien, según la psicología

En toda sociedad si hay algo que no puede faltar son los vínculos sociales, los cuales nos permite entablar relaciones con muchas personas y que estaremos obligados en el día a día para no quedar marginados del todo. Sin embargo, llega un momento en que hay que cortar diversos vínculos porque no son para nada agradables e incluso tóxicos y esto llegó a la psicología a explicar el significado por el cual una persona deje ir esos vínculos.

Mientras yo sufro, ellos gozan | Programa del 15 de septiembre 2026 de Acércate a Rocío

Hay veces que por más cercano que parezca un vínculo, es momento de dejarlo atrás porque no es bueno para ninguna de las dos personas y que por más que tengamos una larga relación, mantener esa relación puede tener algunas consecuencias en el futuro. Por eso, es que nunca es mal momento para cortar ciertos vínculos y poder hacer un nuevo capítulo y que esto tiene una explicación.

De acuerdo a lo que explicó la psicología, las personas están siempre ocupados, resolviendo cosas de manera rápida y que eso lleva a que no tengamos tiempo para entablar vínculos emocionales, lo que ha llevado a recibir el nombre de saturación emocional. Además, explicó que quiere decir que una persona tome esta decisión tan importante.

Qué es el minimalismo emocional

De acuerdo al estudio revelado por la psicología, ese comportamiento de dejar ir vínculos emocionales recibe el nombre de minimalismo emocional, que es una forma de higiene personal que consiste en donde poner la energía afectiva y que mejorará la autoestima, favorece la regulación emocional y amplía la percepción de sentido vital. Además, esto propone cortar con aquellos vínculos, rutinas o pensamientos que ya no nutren.

Qué aconseja la psicología

Por otro lado, la psicología reveló reducir la carga emocional y cognitiva mejorará la salud mental y la capacidad de disfrute, por lo que es clave saber detectar qué hábitos, vínculos o pensamientos que generan desgaste.