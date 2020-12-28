Ana Lago y Evelyn Guijarro demuestran su gran amistad en Exatlón: Titanes vs Héroes. (VIDEO)

Exatlón México es un programa que nos ha hecho vibrar y emocionarnos al límite; además, nos ha enseñado la palabra equipo, rivalidad, apoyo, confianza, derrota y mucha unión.

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Aunque al principio todo parecía indicar que existía una fuerte rivalidad entre los Titanes y Héroes en Exatlón, ahora dos participantes dejaron en claro que las cosas no están tan intensas como se pensaba. Ana y Evelyn han demostrado que las rivalidades les importa poco.

El día de ayer después de una noche llena de adrenalina y enfrentamientos, Ana Lago, gimnasta olímpica e integrante de los Titanes, se mostró muy contenta luego de uno de los juegos, ya que todo parecía indicar que esa emoción se debía a la cercanía con Evelyn.

Por medio de un video que se compartió en las redes sociales, se puede apreciar como Evelyn se dirige a Ana, se tomaron de la mano y se abrazon con júbilo.

Esta increíble celebración dejó a todos los fans de Exatlón México impresionados; también, logró que de forma inmediata reaccionan ante este hecho, pues ambas atletas han dejado en claro que su talento, destreza y pasión pueden con cualquier rivalidad.

Ana y Mati cortaron, ¿Será que Eve y Valery también? ¿Se van a invertir las parejas? 😳 👁️👄👁️ https://t.co/MTQ3UP2xtq — 𝔽𝕣𝕦𝕥𝕚𝕝𝕝𝕒 ℂ𝕚𝕤𝕟𝕖𝕣𝕖𝕝𝕝𝕚 (@cisnerelli) December 28, 2020

Posterior a esta celebración de Ana y Evelyn, mucho se ha especulado sobre la amistad que hay entre Ana y Mati, ya que varios seguidores se han cuestionado sí aún existe esa sólida relación amistosa que se veía entre ellas.

Desde esta temporada ambas atletas se mostraron como que habían hecho una gran amistad, misma que se veía reflejada con cada festejo que hacían, celebrando victorias que quedaron inmortalizadas en la pantalla.

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Sin embargo, después de que los más grandes fanáticos se dieron cuenta que Evelyn es muy amiga de Ana, ahora muchos se preguntan si esta relación continuará, o si la cercanía con Evelyn pondrá algún distanciamiento con Mati.

