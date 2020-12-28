Exatlón: Titanes vs Héroes, una vez más, demostró que es el programa número uno de la televisión mexicana.

Y es que, este domingo, puso en juego un viaje de ensueño a Río de Janeiro para el equipo que ganara la Batalla Colosal.

Con motivo de las fiestas decembrinas y para reconocer el esfuerzo y sacrificio de Titanes y Héroes, Exatlón se vistió de manteles largos y otorgó un gran premio que el ganador disfrutará al máximo.

El marcador se encuentra 6 a 5, los TITANES llevan la ventaja pero los azules no se dejarán vencer tan fácilmente. 🔴🙌🏻🔵#AtletasColosales pic.twitter.com/RzXrga8X5I — Exatlón México (@ExatlonMx) December 28, 2020

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Estos atletas tenían una sólida amistad antes de coincidir en las famosas tierras y playas de Exatlón.

Y, aunque en recientes días protagonizó una pelea que se suma a una serie de polémicas en el reality deportivo, Pato Araujo fue una de las figuras de la competencia al otorgar sus dos puntos y mantener en todo momento a los Rojos con vida.

La otra fue Mati Álvarez, quien en la carrera de relevos lució, pues con dos tiros guió el triunfo de Titanes que cuando acabe la aventura estará de vacaciones en Brasil.

Una intensa batalla se vivió en uno de los circuitos más dinámicos de Exatlón, pues fuimos testigos de momentos épicos como el foto finish de Aristeo Cázares y Javi Márquez, la imbatibilidad de Samara Alcalá, y una remontada épica de los Rojos en una competencia que quedará para la posteridad.

Ahora, se vivirá la primera batalla por la supervivencia donde las atletas de ambos equipos están en peligro de abandonar la competencia, en un punto donde no hay retorno y en donde se aproximan nuevos capítulos de adrenalina y emoción a través de la pantalla de Azteca Uno.

