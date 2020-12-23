Aristeo Cázares sorprende a todos al renunciar a su premio en la batalla por la Navidad en Exatlón.

La Navidad ha tocado la puerta del reality más exitoso de la televisión mexicana, Exatlón: Titanes vs Héroes, en donde los integrantes de ambos equipos disputaron una batalla en la que el ganador tendría el derecho de realizar una videollamada a sus familiares para poder desearles felices fiestas y estar con ellos a la distancia.

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Como era de esperarse, el duelo estuvo muy reñido pues cada equipo cuenta con atletas de alto rendimiento; sin embargo, la victoria fue para los Rojos.

Además de su cena de Navidad, Titanes ganaron una videollamada con sus familiares y 5 mil pesos en grandes obsequios.

Después de varias batallas perdidas, los TITANES consiguen ganar el premio más especial de estás épocas navideñas. ¡Felicidades! 💪😎🔴#EncuentroExatlón 📲

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Heliud Pulido y Christian Anguiano iniciaron esta competencia, pero al final el del equipo rojo fue el ganador; posteriormente siguieron Pame Verdirame y Valery Carranza, que con mucho esfuerzo y trabajo igualaron el marcador, Zudikey Rodríguez y Samara Alcalá tuvieron una batalla de infarto y definieron al gran vencedor.

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Aristeo Cázares sorprendió a todos y renunció a su premio de cinco mil pesos, ya que lo donó a niños de bajos recursos, demostrando el gran corazón que tiene y dando un ejemplo de bondad a los millones de televidentes.

El día estuvo lleno de fuertes emociones, ya que nuestro presentador Antonio Rosique anunció las sanciones para Pato Araujo y Keno Martell, quienes se vieron envueltos en una pelea en un juego de Exaball. Ambos atletas fueron castigados en las próximas cuatro competencias, por lo que no podrán apoyar a sus respectivos equipos.

Recordemos que, ambos atletas, son parte fundamental para que sus equipos puedan seguir sumando puntos en cada una de las justas en las playas de República Dominicana.