Conoce a los futbolistas que dejaron el balón para estar en las tierras y playas de Exatlón. (FOTOS)

Pato Araujo se ha convertido en todo un referente del equipo rojo, siendo una garantía de puntos para sus compañeros y uno de los favoritos para ser el próximo ganador de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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Y es que los futbolistas por lo regular tienen un gran desempeño físico, por lo que Exatlón es el escenario perfecto para demostrar de qué están hechos. A continuación te presentamos a los jugadores que triunfaron en República Dominicana.

Patricio Araujo: Uno de los más queridos es el campeón del Mundo Sub-17, que en la segunda temporada del programa deportivo logró el segundo lugar, mientras que en esta nueva edición se mantiene como uno de los favoritos, aunque la polémica lo ha acompañado.

Óscar Rojas: Mejor conocido como Kevin y uno de los laterales mexicanos que llegó a ser seleccionado nacional y vivió su mejor momento con el América. Formó parte de Exatlón México en el año 2019; sin embargo, no tuvo mucha suerte y fue el primero en salir de la competición aquella vez.

Matías Vuoso: El delantero argentino nacionalizado mexicano, quien jugó para Cruz Azul, América y que tuvo el mejor momento de su carrera con Santos, fue uno de los primeros futbolistas que participó en el exitoso programa.

Marco Antonio Palacios: El defensor central mexicano, quien formó parte de Pumas durante casi toda su trayectoria en el futbol profesional, también formó parte de este reality show en 2017.

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Samara Alcalá: Es otra de las futbolistas que tuvo su paso por el Guadalajara y es parte del equipo de Héroes dentro de Exatlón México de este año.

