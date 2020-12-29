El emotivo mensaje de Daniel Corral a Ernesto Cázares tras su participación en la primera edición de Exatlón.

Exatlón se convirtió en toda una sensación desde su primera transmisión en la televisión mexicana. El programa deportivo tuvo un gran recibimiento por parte de los televidentes, quienes esperaron con ansias conocer al vencedor de la primera temporada del reality show.

Fue Ernesto Cázares, quien con su corazón de oro y talento, logró conquistar las tierras de República Dominicana y así obtener el trofeo de la primera edición del programa más demandante de la televisión.

Sin embargo, atletas como Daniel Corral también se ganaron el cariño de las personas tras realizar una impresionante participación en las tierras y playas de Exatlón.

El gimnasta artístico tuvo un gran desenvolvimiento en los circuitos y un gran temple en las arduas pruebas del programa, motivos que lo hicieron acreedor de un segundo lugar.

En su momento, Daniel Corral abrió su corazón para un importante medio de comunicación y mandó un conmovedor mensaje a su colega Ernesto Cázares, demostrando que no hay espacio para la rivalidad:

Por supuesto que Ernesto es merecedor de haber ganado. A sus 18 años es impresionante la energía que tiene, me recuerda mucho a cuando yo tenía su edad, me quería comer al mundo, no me daba miedo nada. Estoy contento y orgulloso de él…

Te puede interesar:

Daniel Corral habla sobre la polémica pelea de Pato Araujo y Keno Martell en Exatlón: Titanes vs. Héroes.

Recordemos que, el gimnasta perteneció al equipo de Famosos y Ernesto Cázares al de Contendientes; sin embargo, jamás hubo rivalidad o riña entre los atletas.

Por el contrario, los atletas iniciaron una sólida amistad que trascendería fronteras con el paso del tiempo. Además, Corral compartió su orgullo por el ‘Campeón más querido de México’ y confesó que su mayor trofeo fue ganar el cariño de la gente:

Claro que me quedé con la espinita de no llegar a la final, pero lo más importante muchas veces no es ganar un título, una medalla o un trofeo, a veces lo más importante es ganar el cariño de la gente, su corazón. Agradezco de todo corazón a toda la gente que me defendió y me apoyó en todo momento

Daniel Corral incursionó en la gimnasia desde muy temprana edad, siendo acreedor de múltiples medallas de bronce, plata y oro. El atleta, de 30 años, expresó en la misma entrevista, que Exatlón fue el medio perfecto para realizar cosas distintas en su rutina:

Exatlón fue el medio perfecto para desenvolverme, para distraerme de la rutina diaria que he hecho durante 25 años en gimnasia. Ahora que llegamos a México estamos viendo el impacto que tuvo el programa. Tuve la grata experiencia de que un pequeñito se me haya acercado y me haya dicho que quiere ser como yo cuando sea grande. Ese tipo de cosas no tienen precio

Tras su participación en la primera edición de Exatlón, Daniel Corral adquirió gran popularidad entre el público mexicano, pues se consagró como uno de los participantes más queridos en todas las ediciones del programa deportivo.

El bajacaliforniano se convirtió en una estrella de Instagram, donde ganó 1.2 millones de seguidores. Además, el exparticipante de Famosos, también abrió un canal de Youtube donde cuenta sus experiencias en el ámbito deportivo y otras anécdotas para sus 178 mil suscriptores.

Tamabién te puede interesar:

Cecy Álvarez ‘Wushu’ rompe en llanto y no oculta más sus sentimientos en Exatlón: Titanes vs Héroes.