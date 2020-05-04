Cerveza Victoria Impulsa #PonteLaMáscara para proteger del Covid-19 a trabajadores esenciales.

CIUDAD DE MÉXICO.- La contingencia sanitaria por Covid-19 ha provocado la política de confinamiento social, más grande en la historia. Millones alrededor del mundo permanecen en casa para evitar contagiar o contagiarse del virus y así evitar una saturación en los frágiles sistemas de salud.

Sin embargo, miles de mexicanos luchones tienen que continuar saliendo a las calles para “rifarse” el todo por el todo, para que nuestro país se mantenga de pie.

Victoria, la primera cerveza de México, creó la iniciativa #PonteLaMascara, el cual impulsará la necesidad de contar con equipo básico de protección personal, como los cubrebocas, para quienes su trabajo les impide quedarse en casa.

Además, #PonteLaMáscara y Cerveza Victoria vinculan la iniciativa solidaria con la visión de los maestros mascareros y de la diseñadora Carla Fernández, quien ha sido referente en el apoyo a artesanos de varias comunidades en el país y comparte el propósito de Cerveza Victoria para enaltecer las raíces mexicanas. Es así como los mexicanos y mexicanas que laboran para las Secretarías de Movilidad, obras y servicios, y los repartidores de la plataforma de entregas a domicilio Rappi, serán beneficiados con este movimiento.

Los maestros artesanos de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Colima y Chiapas, hoy atraviesan, al igual que muchos otros oficios, una crisis importante. Ellos tendrán un beneficio económico por el uso de sus diseños para la creación de los cubrebocas.

“Este es un proyecto que refleja el espíritu de #ChingonesUnidosXMéxico de Cerveza Victoria, en el que pudimos unir el propósito de la marca de resaltar el orgullo de nuestras raíces y hacer un homenaje a los maestros mascareros”, detalló Yune Aranguren, Directora de Cerveza Victoria en Grupo Modelo.

Las 50 mil máscaras cubrebocas de la iniciativa #PonteLaMáscara están hechas con algodón mexicano, son 100 por ciento reutilizables y están elaboradas con las todas las medidas de seguridad requeridas.