El reguetonero Bad Bunny enciende el escenario del Auditorio Nacional durante los Spotify Awards.

En los últimos días, el reguetonero Bad Bunny ha acaparado la atención tanto de plataformas digitales de música como las portadas de varios medios, pues recientemente lanzó su nuevo álbum, el cual presentó en el escenario del Auditorio Nacional.

No hay duda que Bad Bunny se ha convertido en uno de los grandes exponentes del género urbano, pues no por nada ha acaparado las listas de nominaciones en los premios Spotify Awards, evento en el que hizo estallar al público de la emoción.

El cantante puertorriqueño estuvo más de tres veces nominado en este y, pese a ello se llevó un premio tras ser el artista más agregado en los playlist de los usuarios, siendo así que brindó una presentación.

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Durante ésta, se escucharon sencillos de su nuevo álbum Yo Hago Lo Que Se Me Da La Gana, como Vete, Ignorantes y La Difícil, canciones que se han convertido en las favoritas de sus seguidores que no lo dejan de apoyar.

A pesar de que el disco salió hace unos días, el público dejó claro que fue de su gran gusto, pues no dejaron de corear las letras de estos sencillos que pintan ser sus futuros éxitos, como en su momento lo fue Callaita, Mía, La Canción y más.

Fue tanta la emoción que provocó en el público de los Spotify Awards que no dejaron de pedir una canción más, sin embargo, ya no hubo oportunidad para que la interpretara. No obstante, recibió su premio y agradeció a todos por haberlo apoyado y escuchado en los últimos meses.

Bad Bunny también ha preocupado a sus fans, pues en una de sus letras mencionó que en nueve meses podría lanzar un nuevo álbum, pero que también sería su despedida de la industria musical, mas no ha dicho algo más al respecto.

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