Ernesto Cázares pierde el duelo de eliminación y se despide para siempre de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Las tierras y playas de Exatlón: Titanes vs Héroes se llenaron de tristeza con la eliminación de Ernesto Cázares.

Luego de que gracias a ti el campeón más querido regresó a República Dominicana, llegó el día en que se despidió para siempre del programa deportivo número uno de la televisión mexicana.

Y es que sucumbió en la batalla por la supervivencia ante sus compañeros de equipo, Keno Martell y Dan Noyola, quienes fueron más contundentes en el circuito que definió al nuevo expulsado del reality show de Azteca UNO.

Sus números llevaron al Sky Brother a ser el primer atleta elegido para el duelo de eliminación. La segunda derrota ante el equipo rojo, llevó a Keno Martell y Dan Noyola, del equipo azul, a completar a la terna que luchó por su permanencia en la competición.

“Ahora sí estaba dispuesto a todo, pero no pude. Vieron como me preparé, trabajé, pero no se pudo. Quiero agradecer a mi equipo porque no me juzgaron, al contrario, me apoyaron. Me da mucho sentimiento, porque antes de venir le dije a mi mamá que haría lo mejor, pero por el destino no siempre se te dan las cosas”, expresó entre lágrimas.

“Tu historia en estas tierras y playas ha sido extraordinaria. Nuestros caminos se separan de nuevo”, señaló Antonio Rosique.

La eliminación de Ernesto Cázares, sin duda, representa un nuevo golpe para los Héroes, que habían marcado una tendencia positiva en estas competencias; sin embargo, no pudieron cerrar la semana 20 juntos como lo habían planeado y externado en días pasados.

