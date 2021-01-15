Las mejores FOTOS de María Fernanda Cázares, la hermana de Ernesto y Aristeo, estrellas de Exatlón.

Aristeo y Ernesto Cázares se convirtieron en los atletas más queridos y admirados de Exatlón. Y es que, los hermanos, se metieron en el corazón de todo México debido a sus múltiples valores como la humildad, la solidaridad y el compromiso con el deporte.

Ernesto se ganó el primer lugar en la primera temporada del programa deportivo, mientras que ‘Red Lion’ levantó el trofeo durante la segunda edición.

Por si fuera poco, la familia Cázares también tiene una guapa integrante que es muy conocida en Instagram por su belleza y carisma.

Se trata de María Fernanda, hermana de Ernesto y Aristeo, que es una completa estrella de las redes sociales. La veracruzana también es amante del deporte, pues se desenvuelve como modelo fitness y coach de entrenamiento.

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Y es que, la bellísima deportista, tiene una escultural figura que derrite a sus 120 mil seguidores en Instagram, red social donde constantemente comparte su rutina de ejercicio, sensuales postales de su cuerpo y hasta fotos con toda su familia.

Por si fuera poco, la integrante de la familia Cázares también es toda una estrella de las plataformas digitales. Y es que, constantemente, cautiva a sus admiradores con ajustados leggings, tops, shorts y otras prendas deportivas desde el gimnasio.

Esta hermosa veracruzana también es una mujer muy tierna y amante de pasar momentos junto a sus seres queridos. María presume a todos los integrantes de su familia con inéditas postales que se vuelven tendencia entre los fanáticos.

María Fernanda apoya a sus dos hermanos a cumplir sus sueños, pues constantemente dedica hermosos mensajes a los queridos atletas durante su estancia en Exatlón.

“Por siempre los amores de mi vida”, escribió la modelo al pie de una publicación que ganó 21 mil ‘me gusta’ y hermosos comentarios por parte de los fanáticos.

No cabe duda que en la familia Cázares inunda la belleza, el talento y la pasión por el deporte.

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