El atleta de la primera temporada de Exatlón que salió en defensa de la gimnasta Ana Lago.

Los últimos días en Exatlón: Titanes vs Héroes se han vivido en medio de la polémica y los sentimientos a flor de piel, sobre todo en el equipo rojo, en el que la reciente eliminación de Pame Verdirame revivió algunos roces entre los atletas que lo integran como Ana Lago y Heliud Pulido.

Estos últimos atletas fueron quienes resultaron más afectados por lo sucedido y han alzado la voz al afirmar que han sentido abandono y traición por parte de sus compañeros de escuadra.

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Sin embargo, Ana Lago es quien no la ha pasado muy bien, ya que además de que está distanciada de sus compañeros, ha tenido que permanecer fuera de las competencias por recomendación médica para que se recupere de una lesión que tiene en la rodilla.

Ante esto, la atleta se ha visto con una actitud alejada a la que siempre ha presentado en el programa, hecho que ha llamado la atención de sus admiradores y de algunos de sus excompañeros en Exatlón.

Es por ello por lo que Oscar Cano, quien fue participante de la primera temporada del reality deportivo, decidió enviar en redes sociales un mensaje de apoyo a su amiga Ana Lago.

En sus historias de Instagram, Cano escribió unas palabras dirigidas a la gimnasta junto con una foto en la que aparecen juntos, confirmando su buena relación.

“Vamos @analago95. Tú puedes con esto y más. Te quiero”, escribió Oscar Cano.

Luego de este acto, los fans de Ana Lago tomaron la publicación del atleta como un gran gesto, por lo que la retomaron y republicaron en perfiles dedicados a la atleta.

En tanto, los fans del programa esperan que pronto Ana Lago vuelva a brillar en Exatlón como está acostumbrada hacerlo.

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