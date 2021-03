Exatlón: Casandra Ascencio rompe en llanto por su lesión en el pie y su continuidad en el reality show está en duda.

Las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes se inundaron de nostalgia tras darse a conocer el estado de salud de Casandra Ascencio.

Recordemos que ‘MVP’ tuvo un accidente en el dedo meñique del pie, mismo que terminó en una fractura. En la ceremonia previa al Exaball, la querida tapatía confesó cómo sufrió la contundente lesión:

Nunca voy a entender el por qué de las cosas. Platicando con Doris, me comentaba que Dan hace muy bien una estrella del circuito de velocidad. Fuimos a ver cómo podríamos pasar la estrella más rápido y hábil

“Doris me explicó cómo hacerlo, lo hice. Le dije que quería intentarlo. Le dije que me daba miedo estar descalza porque normalmente uso tenis. Me quise arriesgar. No voy a entender por qué lo hice, si no estaba segura de hacerlo”, continuó la basquetbolista profesional al borde de las lágrimas.

Y es que ‘MVP’ dio una mala pisada cuando intentó practicar nuevos movimientos en el circuito de velocidad. Tras sentir el fuerte impacto en el pie, Casandra Ascencio se dirigió con los médicos especializados para atenderse.

Yo les comentaba que si mi cuerpo se siente incómodo, trato de no hacer las cosas, pero quise arriesgarme un poquito y atreverme hacerlo. Lo intenté. Cuando salté, sentí que me troné el dedo, se me trabó…

“Corrí con el doctor, me llevaron al hospital, me sacaron radiografías. No sé qué va a pasar, estoy triste porque el dedo chiquito es algo delicado”, expresó la integrante del equipo azul para sus compañeros y rivales de Exatlón.

Por último, Casandra Ascencio expresó que esperaría cualquier dictamen sobre su estadía en las tierras y playas más famosas de la televisión.

Me gusta mucho esforzarme y hacer las cosas de la mejor manera posible. Sé que he llegado aquí por una razón y voy a aprender de esto

La máxima autoridad Antonio Rosique da el primer reporte médico de Casandra Ascencio

El periodista deportivo Antonio Rosique se sinceró para millones de televidentes, pues reveló el primer reporte médico de Casandra Ascencio. El presentador mexicano se solidarizó con la basquetbolista y se pronunció con el siguiente mensaje:

Tengo el reporte médico. Los médicos después de hacer los estudios, reportan una fractura en el dedo pequeño del pie. Estamos permitiendo que ellos revisen toda la información que tienen para analizar el caso al cien por ciento

“Estamos muy cerca de la recta final de la competencia y no vamos a tomar una decisión a la ligera. Tu salud es lo más importante, cuenta con todo mi apoyo para este doloroso momento. Lo primero es que te recuperes y te sientas mejor. Esto ha sido uno de los accidentes que a veces uno no entiende, nos puede pasar a cualquiera”, concluyó la máxima autoridad para millones de fanáticos de Exatlón.

El futuro de Casandra Ascencio es incierto en esta cuarta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes; sin embargo, la talentosa tapatía se mantiene positiva para superar una de las pruebas más difíciles en su carrera deportiva.

