Exatlón: El querido atleta Pascal Nadaud presume a su familia en emotivas y tiernas FOTOS de las redes sociales.

Pascal Nadaud se convirtió en uno de los atletas más queridos por parte del público mexicano. Recordemos que, el jalisciense escribió su historia en la primera temporada de Exatlón, donde creó una valiosa amistad junto al campeón más querido de México, Ernesto Cázares.

Sin embargo, el mexicano regresó a Exatlón: Titanes vs Héroes para poner a prueba sus habilidades físicas y dejar una huella imborrable en las playas de República Dominicana.

Pese a todo, el pasado domingo 28 de febrero, ‘Blue Viper’ se despidió de las playas más exigentes tras batirse en un contundente duelo de eliminación contra Javi Márquez y Dan Noyola.

Pascal Nadaud se partió dejando un enorme legado en el reality show más queridos por los mexicanos, pues sorprendió a medio mundo con múltiples valores como el liderazgo, la bondad y la solidaridad.

Sin embargo, fuera de las tierras de Exatlón, Pascal lleva una vida rodeado del amor de toda su familia. Por si fuera poco, el capitán de rugby tiene a un precioso pilar llamado Fran Nadaud.

Fran Nadaud es la hermana mayor del tapatío, quien también recuerda momentos de su infancia con tiernas fotos en las plataformas digitales.

Pascal Nadaud habla de la relación que lleva con toda su familia.

La vida del ex Héroe es todo un misterio, pues pocas veces habla de sus asuntos personales. Sin embargo, ‘Blue Viper’ abrió su corazón para los medios de comunicación, donde contó que sanó la relación con su mamá.

Y es que, el también modelo fitness concedió una entrevista a un programa digital, donde reveló detalles inéditos de su familia.

“Con mi mamá tengo unas cuantas diferencias, pero siempre me ha apoyado de alguna forma... en su forma, más bien, pero siempre me ha apoyado. Tengo una hermana mayor con quien me llevo muy bien”, trascendió el querido atleta, quien se convirtió en una estrella de las redes sociales.

Además, Pascal trascendió que fue educado por sus abuelos, quienes se portaron muy estrictos hasta formar a un hombre de bien.

“Mi abuela materna y mi abuelo fueron los que se hicieron cargo de nosotros cuando estábamos más chicos. Me inculcaron de una forma complicada la disciplina, no tenía una buena relación con ellos por lo mismo”, expresó el talentoso atleta, quien asistió a los Juegos Olímpicos Río 2016 con la Selección Nacional de Rugby.

A pesar de tener una educación muy estricta, el querido mexicano agradeció a sus abuelos por guiarlo hacia el camino del deporte y el éxito.

“Era una situación muy rara, con mi hermana eran muy consentidores y conmigo eran muy estrictos. Eso no lo entendía hasta que mi abuela estaba al borde de la muerte que se disculpó conmigo y me explicó que quería hacer de mí una persona de bien y lo logró", conluyó el capitán del equipo azul.

