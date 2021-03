Exatlón: La reacción de los Titanes luego de que Dan Noyola renunció a sus medallas en duelo de eliminación.

La semana número 28 de Exatlón: Titanes vs Héroes comenzó con la valentía de 11 talentosos atletas dispuestos a obtener la gloria. Además, integrantes de ambos equipos demostraron grandes valores rumbo al ataque final hacia la cumbre.

Recordemos que, Dan Noyola se enfrentó a su compañero Javi Márquez en reciente duelo de eliminación, donde el potosino salió invicto del cardiaco duelo.

Por si fuera poco, ‘Relámpago’ estremeció a millones de fanáticos tras negarse a utilizar sus medallas disponibles para vencer al también conocido como ‘Súper Papá’.

La noble acción de Dan cautivó a todos los televidentes mexicanos; sin embargo, también inspiró a sus rivales del equipo rojo.

Fue Aristeo Cázares, quien en la ceremonia previa al Duelo de los Enigmas, felicitó a su compañero Dan Noyola por competir como todo un caballero en igualdad.

Quiero felicitar a Dan y a Javi, son dos personas a las que conocí en mi temporada, con las que tuve la oportunidad de correr muchas veces. A pesar de la forma en que los molesto, eso es algo que nos ha ayudado a sobrellevar este tiempo aquí. Existe un respeto muy grande hacia ellos. De manera particular, siempre me he expresado del equipo azul con lo que siento en el corazón

“Dan, de igual forma, en nuestra temporada no uso la medalla que yo le ofrecí. Es una persona que se va con lo que tiene y hace las cosas de la mejor manera que puede. El equipo azul se ha distinguido mucho, jamás se rinden, no dejan de luchar y ponen el corazón en lo que hacen”, expresó el ‘Aguileón’ para el atleta de moda Dan Noyola.

Antonio Rosique también se mostró conmovido ante la lealtad, honorabilidad y compromiso que mostró el ciclista profesional en Exatlón. La máxima autoridad no dudó en reconocer al atleta de la causa azul con bellísimas palabras de admiración.

Mi reconocimiento por tu valentía, ética sobre cómo competir y el mensaje que nos dejaste a todos al competir contra Javi Márquez en la última carrera sin utilizar las dos medallas que quedaban. Caminaste sobre una cuerda floja y estás aquí…

Dan Noyola reacciona a los elogios por parte de sus compañeros de Exatlón

Por lo pronto, Dan Noyola se mantiene listo y mentalizado para entrar a la última semana de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Por si fuera poco, el querido atleta confesó qué lo orilló a jugársela sin medallas extra contra Javi Márquez.

“Las medallas me las gané en un parte de la competencia donde estaba de la mejor forma física. Ahora no lo estoy. Si necesitaba medallas para llegar a la final, tal vez no merecía esa final. Quería que estuviéramos en similitud de opciones”, concluyó el potosino, quien nos regaló uno de los momentos más inspiradores en esta cuarta temporada del reality show.

