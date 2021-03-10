Exatlón: Carmelita Correa tendrá que reconfirmar su lugar en el reality show tras reciente humillación de Titanes.

Algunos atletas se encuentran viviendo sus últimas semanas en Exatlón: Titanes vs Héroes; sin embargo, rojos y azules no se rinden para llegar juntos al ataque final hacia la cumbre. Día tras días, tus participantes favoritos demuestran que merecen un lugar en la edición más exigente del reality show.

Duelo de los Enigmas

Tus atletas predilectos se enfrentaron con la fortuna para ganar un kit de transmisiones en directo, una consola videojuegos última generación y una cámara fotográfica.

Y es que, los 11 atletas restantes de la contienda se batieron en el último Duelo de los Enigmas de la temporada.

Titanes y Héroes dejaron el corazón en la contienda; sin embargo, la causa azul se inyectó de energía tras la incorporación de Casandra Ascencio.

Y es que, ‘MVP’ regresó a Exatlón tras recuperarse de su lesión en el dedo meñique del pie. Entre aplausos y buenos deseos, la basquetbolista regaló un maravilloso espectáculo para millones de televidentes en casa.

Héroes superó su mala racha, pues venció a Titanes en una inigualable batalla que superó las expectativas de millones de fanáticos del reality show.

La causa azul demostró que está lista y renovada para vencer a sus oponentes rumbo a la última semana de Exatlón: Titanes vs Héroes.

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Duelo por la Supervivencia

Rojos y azules dejaron el corazón en el circuito dorado para mantenerse juntos rumbo a la semana cumbre de Exatlón.

Heliud Pulido abrió el marcador con un magnífico punto que puso en ventaja a la causa roja; sin embargo, azules no se dieron por vencidos y dejaron el marcador 6-4.

Dan Noyola fue el encargado de anotar el séptimo punto, pues venció a Aristeo Cázares en un impactante duelo que trascendió en las tierras de República Dominicana.

La buena racha continuó, pues Christian Anguinano anotó el 'match point', dejando el marcador 9-6. Finalmente, Evelyn Guijarro metió el punto de la victoria tras vencer a la velocista Zudikey Rodríguez.

La máxima autoridad Antonio Rosique anunció que Carmelita Correa tendría que batirse en el próximo duelo de eliminación el día de mañana.

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