Exatlón: Así fue el regreso de Casandra Ascencio a los circuitos tras su lesión que la dejó fuera de competencia.

La semana número 28 de Exatlón: Titanes vs Héroes inició con mucho éxito para la causa azul, pues salieron victoriosos del Duelo de los Enigmas y deslumbraron tras el regreso de Casandra Ascencio a la contienda.

Recordemos que, ‘MVP’ pausó su estadía en la competencia para recuperarse de una contundente lesión en el dedo meñique del pie.

La lesión de la basquetbolista provocó gran preocupación entre integrantes de Héroes, quienes bajaron su rendimiento y estado de ánimo en recientes duelos contra Titanes.

Para sorpresa de millones de televidentes, Casandra Ascencio reapareció en el Duelo de los Enigmas y aportó múltiples puntos para su equipo.

La tapatía inyectó mucha energía y alegría, pues Héroes salieron victoriosos tras una mala racha en las payas de República Dominicana.

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Las primeras declaraciones de Casandra Ascencio tras regresar a la edición más exigente de Exatlón

Millones de televidentes se alegraron de ver a Casandra Ascencio batirse en sorprendente duelo contra sus rivales. De hecho, la atleta abrió su corazón en la cabaña, donde reveló sus sentimientos.

“Después de haber jugado el último juego, la verdad es que me siento mucho mejor. Eran mis ganas y energía de querer volver a participar, de robarme si podía hacerlo o no. Estoy feliz porque a pesar del dolor que sentía, lo pude tolerar y aportar al equipo”, trascendió la querida finalista de la tercera temporada de Exatlón.

Ahora, ‘MVP’ se prepara para ganar un lugar en la última semana de Exatlón, pues desea eliminar a sus rivales del equipo rojo y hasta a su propia compañera Evelyn Guijarro.

Recordemos que, Casandra ha tenido días complicados con la también conocida como ‘Sniper’. El distanciamiento de las dos mujeres restantes de Héroes ha desatado todo tipo de comentarios en las plataformas digitales. Por lo pronto, ‘MVP’ tiene en mente llegar a la recta final de Exatlón tras recuperarse de su lesión.

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