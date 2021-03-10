Exatlón: Héroes con sed de revancha lanzan contundente mensaje a los Titanes de cara a la cumbre final.

La penúltima semana de Exatlón: Titanes vs Héroes inició con mucha energía por parte de los 11 atletas restantes en el reality show. Y es que, tus concursantes favoritos salieron a batirse en trepidantes duelos que cautivaron a millones de televidentes en casa.

Integrantes del equipo azul también iniciaron con mucho ánimo la semana 28 del programa, pues confesaron sentirse listos para derrotar a sus contrincantes.

Sin embargo, Héroes no se resistieron a comentar la reciente eliminación de su compañero Javi Márquez. Dan, Christian, Evelyn y Casandra expresaron que fue un duelo sentimental, pero muy inspiracional para llegar juntos a la última semana de Exatlón.

“Hoy fue mi quinta eliminación desde que llegué a esta cuarta temporada de Exatlón. Fue muy complicada. Las eliminaciones que han sido contra los azules, me han pesado muchísimo. Esta fue un poquito diferente porque Javi y yo, ya habíamos tenido tiempo de asimilar que estamos en la recta final del duelo”, expresó Dan Noyola, quien salió invicto del reciente duelo de eliminación.

Recordemos que, ‘Relámpago’ se portó como todo un caballero en el duelo de eliminación, pues evitó usar su medalla para pelear en igualdad de vidas frente a ‘Súper Papá’.

Te puede interesar: Exatlón: Titanes se encaminan a la final con su triunfo sabor a Fortaleza y Supervivencia.

Héroes están listos para cumplir contundente promesa a Javi Márquez

Javi Márquez se despidió entre lágrimas y emotivas palabras a todos sus compañeros; sin embargo, también encargó la misión de eliminar a la mayor cantidad de Titanes.

Evelyn Guijarro fue la encargada de recordar la importante misión por parte del reciente eliminado de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Javi nos dejó una misión; sacar a un rojo. Tenemos que cobrar a todos, Pascal, Doris, Javi…

Por su parte, Christian Anguiano también dejó ver su sed de venganza, pues reveló que Héroes pelearía hasta el último aliento para obtener la gloria en las tierras más exigentes de la televisión.

No sé qué vaya a pasar con el equipo azul, pero vamos a pelear hasta el último aliento. Vamos a sentir mucho dolor, van a salir lesiones, golpes, dolores en todo el cuerpo; ya es la última recta. Es aquí donde vamos a apretar, no nos vamos a rendir…

“Realmente queremos entrar nosotros cuatro a la última semana. Vamos a hacer todo lo posible para entrar a la última semana juntos. Eso somos: peleadores”, concluyó el también conocido como ‘Yomi’.

Por si fuera poco, Dan Noyola tiene claro que se acercan días muy difíciles; sin embargo, esconde un as bajo la manga para alcanzar la gloria en República Dominicana.

Van a ser muy difíciles estos días, porque Javi era un pilar muy fuerte para este equipo, tanto físico como emocional. Nos va a afectar muy fuerte como equipo. Vamos a darlo todo. Esperamos eliminar a algunos rojos antes de llegar a la última semana

También te puede interesar:Exatlón: Titanes presumen que Carmelita Correa es sublime e invencible en los retos de eliminación.