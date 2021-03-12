Exatlón: La dolorosa reacción de Mati Álvarez y Aristeo Cázares tras la última triste noticia en Titanes.

Mati Álvarez y Aristeo Cázares reconocieron que la eliminación de Carmelita Correa los hizo sentir muy tristes porque era un compañera a la que estimaban mucho en Exatlón.

Terminator felicitó y reconoció a sus compañeras de equipo porque las vio certeras, atinadas y concentradas en lo que tenían que estar; además, las notó más fuertes e instaladas en su mejor versión, igual que a Carmelita Correa, quien supo corregir y empezó a disfrutarlo.

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Me ha tocado despedir a muchas personas, piensas que ya no va a doler, pero duele con Carmelita porque se formó una amistad muy bonita desde el primer día

Mati Álvarez y Aristeo Cázares sintieron profundamente la ausencia de Carmelita Correa

Aristeo Cázares confesó sentirse triste y sin palabras porque con Carmelita ha tenido una buena relación y le dolió bastante e incluso de una manera diferente que ella saliera.

Por su parte, Zudikey Rodríguez confesó que se trató fue una eliminación muy difícil, pero tienen que seguir avanzando porque Titanes pide mucho y tienen que llegar mucho mas lejos porque han luchado muchísimo.

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