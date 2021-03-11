Exatlón: La sorpresa de Ana Lago y Ernesto Cázares a los Titanes y Héroes previo a una competencia vital.

Estamos viviendo el momento más emocionante de Exatlón: Titanes vs Héroes, en donde todos quieren un lugar en la gran final; sin embargo, los atletas también han tenido que pasar por momentos sumamente complicados en donde se han despedido de amigos y compañeros de equipo.

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Por ello, de cara a la pugna final, los rojos y azules recibieron una sorpresa que, sin duda, les dará un importante envión anímico en los próximos días que serán trascendentales.

Todo comenzó cuando Aristeo Cázares encontró una computadora con una memoria, la cual contenía mensajes de motivación de sus excompañeros, entre ellos, Ana Lago quien fue la primera en tener la oportunidad de desearle lo mejor a sus compañeros.

Queridos Mati, Aris, sigan echándole muchísimas ganas, ya casi termina esta aventura, espero verlos en la final

Por su parte Carolina Mendoza, mejor conocida como Sunshine, le mandó un gran mensaje de ánimo a Mati Álvarez.

Hola equipo de Titanes les mando todo mi amor, todo mi apoyo y cariño. Saben que aquí la gente los apoya muchísimo. Mati, eres la mejor

Los Héroes también tuvieron la oportunidad de recibir mensajes de apoyo de sus excompañeros, siendo unos de los principales cortesía de Ernesto Cázares, David Juárez, Yussef y Keno Martel.

Equipo, ¿cómo están?, oigan ya están en la recta final. Me pone muy feliz poderles enviar esto, pongan muchas ganas, van muy bien, todos los que están ahí, aquí les estamos apoyando a todos los del equipo azul

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Pamela Verdirame le dedicó unas hermosas palabras a su novio Heliud Pulido.

Heliud, mi amor, sabes que te adoro muchísimo y que estoy super orgullosa de ti, deja lo último que te queda en el corazón en esto, entrégalo todo y a luchar hasta el final

La recientemente eliminada, Doris del Moral, también mandó un gran mensaje a sus compañeros quienes resintieron mucho su salida el domingo pasado.

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