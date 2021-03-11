Exatlón: Así nació la rivalidad entre Mati Álvarez y Casandra Ascencio en las playas más demandantes.

Exatlón nos ha regalado inolvidables momentos en las tierras más demandantes de la televisión. Desde grandes logros por parte de tus atletas favoritos y hasta bellísimas amistades entre los concursantes.

Debemos recordar que, temporada tras temporada, algunos atletas forman entrañables amistades fuera de República Dominicana.

Sin embargo, no todos los hombres y mujeres del exigente reality show están dispuestos a iniciar relaciones amistosas.

Tal es el caso de Casandra Ascencio y Mati Álvarez, quienes tienen una contundente rivalidad que es comentada por múltiples admiradores de todo México.

Estas talentosas mujeres se conocieron en la tercera temporada de Exatlón, donde se enfrentaron en múltiples circuitos y demostraron su liderazgo durante aquella adición que dejó huella entre el público mexicano.

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Recordemos que Mati Álvarez se dio a conocer por ser una atleta poderosa y que rara vez perdió ante sus rivales; sin embargo, Casandra Ascencio se convirtió en la única 'Contendiente' que enfrentó a ‘Terminator’ con dignidad.

Fue en la tercera edición de Exatlón, donde las talentosas mujeres se batieron cara a cara en la gran final. Los esfuerzos de Casandra Ascencio no fueron suficientes, pues la poblana alcanzó la gloria y levantó la copa.

Desde ese momento, la rivalidad entre ‘Terminator’ y ‘MVP’ subió de nivel, pues ambas mujeres fueron catalogadas como las más fuertes de todo Exatlón.

Mati Álvarez y Casandra Ascencio se enfrentan por segunda vez en Exatlón: Titanes vs Héroes

En esta cuarta edición de Exatlón: Titanes vs Héroes, Mati y Casandra se enfrentaron una vez más en diferentes circuitos que fueron sintonizados por millones de fanáticos.

La basquetbolista profesional regresó con sed de victoria, pues desafió a su rival con múltiples habilidades que mejoró fuera dentro y fuera de República Dominicana.

Las eternas rivales se alistan para llegar a la gran final de esta cuarta edición del reality show. Ambas mujeres cuentan con el apoyo de múltiples Exatlón Lovers, quienes desean ver una colosal duelo entre Mati y Cas.

Y aunque estamos a unos cuantos días de conocer a las finalistas de Exatlón, ‘Golden Champion’ y ‘MVP’ se preparan para llegar pelear y levantar la codiciada copa.

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