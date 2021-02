Exatlón: Atleta de Héroes recordó con nostalgia que fue víctima de bullying antes de convertirse en leyenda.

Tus atletas favoritos llegaron a Exatlón: Titanes vs Héroes con base a su esfuerzo, constancia y perseverancia; sin embargo, también pasaron por arduos momentos antes de convertirse en unas verdaderas leyendas del reality show.

Por ejemplo, Doris del Moral, quien recientemente abrió su corazón en las comodidades de la fortaleza y realizó inéditas revelaciones para millones de mexicanos en casa.

“Me estaba acordando de cuando me hicieron bullying cuando empecé a patinar. Es que patinaba muy atrabancada; no tenía técnica. Estaba yo aprendiendo y otras chavas me hacían bullying”, comenzó la mexicana una serie de declaraciones que escucharon atentas Casandra Ascencio y Evelyn Guijarro.

Y es que, en su momento, la tapatía tuvo grandes problemas para adaptarse a sus compañeras del patinaje profesional.

Yo veía a un grupo donde estaban los más rápidos, pero me tocaba hasta atrás. Las chicas del patinaje hacían sus pijamas y no me invitaban, me excluían

Pese a todo, ‘Corazón Valiente’ decidió enfocarse a mejorar sus habilidades deportivas y a ser campeona nacional.

“Mi mamá me decía: “Tú no vas a hacer amigas, tú vas a enfocarte”. Un día dije: “Yo voy a ser lo que quiera ser y a darle”. Meses después fui campeona nacional y ya me hablaban. Hoy me acordé mucho de eso”, expresó la querida atleta al borde del llanto.

Doris del Moral vive su mejor momento dentro de las tierras y playas de Exatlón: Titanes vs Héroes

Recordemos que, Doris del Moral se convirtió en una atleta muy perseverante dentro de la cuarta temporada del reality show.

Y es que, la jalisciense luchó para obtener su segunda medalla dentro de las playas de República Dominicana. El día de ayer, la también conocida como ‘Bulldozer’ se colgó su segunda presea que podría alargar su estadía en las tierras más famosas de la televisión.

Con un sorprendente tiempo de 01:54:26, Doris del Moral derrotó a Evelyn Guijarro por tan solo 23 centésimas de segundo.

La querida atleta dedicó la medalla a múltiples mexicanos que se encuentran luchando contra la pandemia de Covid-19. Y es que, la poderosa Doris pronunció un nostálgico discurso que emocionó a millones de admiradores.

Estoy muy emocionada y contenta. Es mi segunda medalla, se siente muy bonito colgártela. Agradezco que saquen mi mejor versión

Por si fuera poco, Doris del Moral se ganó el respeto de todos sus compañeros de Héroes y sus rivales de Titanes. Heliud Pulido, Aristeo Cázares y Mati Álvarez fueron algunos atletas de la causa roja que destacaron el avance de ‘Corazón Valiente’ rumbo al ataque final hacia la cumbre.

