Exatlón: El desafiante mensaje de Pascal Nadaud a Pato Araujo, Aristeo Cázares y Heliud Pulido de cara a la etapa final.

Exatlón: Titanes vs Héroes inició la semana número 26 con 14 atletas dispuestos a llegar al último día del exitoso reality show.

Tras la salida del practicante de parkour Mauricio López, el equipo azul confesó que cambiarían su estrategia para vencer a los Titanes.

Y es que, según Pascal Nadaud, Mauricio se convirtió en un atleta muy fácil de vencer en los antiguos duelos.

Por si fuera poco, el atleta trascendió que ahora solo quedan tres poderosos caballeros en el equipo rojo.

“Ahorita en el equipo rojo quedan Pato, Aris y Heliud; son tres monstruos del equipo rojo y que tienen una acumulación de carreras increíbles. Son campeones de su temporada y Pato finalista de la suya”, expresó el integrante de Héroes para millones de televidentes en casa.

“La estrategia va a cambiar otra vez. Ya no vamos a tener ese Mau, al que le apostábamos para recuperar tres puntos”, expresó Pascal revelando que el practicante de parkour se convirtió en una presa fácil durante su estadía en el famoso reality show.

Te puede interesar: Exatlón: La peculiar reacción del equipo de Héroes con la segunda medalla del público a Heliud y Mati.

La recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes está a la vuelta de la esquina.

Los mejores atletas se batirán en una trepidante final en esta cuarta y exigente temporada. Y es que, tus concursantes favoritos regalarán un impresionante espectáculo para millones de espectadores y fanáticos.

El público ya tiene a sus favoritos para levantar la copa, pues recordemos que Mati Álvarez y Heliud Pulido tienen algunas medallas por votación del público.

En su momento, la máxima autoridad Antonio Rosique, puso en juego ‘La Medalla de la Gente’, un poderoso incentivo que funciona extra en las batallas por la permanencia.

‘Terminator’ y ‘Black Panther’ demostraron tener gran apoyo fuera de las playas de República Dominicana, pues ganaron dos medallas del público en las últimas semanas.

Pese a todo, el público también tiene otros atletas favoritos para ganar Exatlón: Titanes vs Héroes. Aristeo Cázares, Casandra Ascencio y Javi Márquez son nombres que resuenan alto entre millones de televidentes latinos.

También te puede interesar:Exatlón: La inesperada revelación de David Juárez ‘La Bestia’ que involucra a la campeona Mati Álvarez.