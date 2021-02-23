Exatlón: Zudikey Rodríguez deja claras las razones por las cuales Pato Araujo es muy importante en los Titanes.

La semana número 26 de Exatlón: Titanes vs Héroes comenzó con mucha energía por parte del equipo rojo. Los atletas lamentaron la reciente salida de Mauricio López; sin embargo, también se les vio contentos por iniciar una nueva etapa rumbo a la final.

Zudikey Rodríguez fue una de las más felices por ser parte de los 14 atletas restantes en la edición más exigente del reality show. Y es que, ‘La Gacela’ confesó su entusiasmo por avanzar en la contienda junto al amor de su vida Pato Araujo.

“Aquí es sumamente importante el apoyo emocional que te puede dar un amigo o una persona querida. Yo he tenido la fortuna de tener a mi querido Pato, quien es la persona que me apoya en todo momento y que siempre está atento a lo que necesito”, confesó la querida velocista para millones de televidentes en casa.

Por si fuera poco, la integrante del equipo rojo expresó que Pato Araujo es un gran maestro para todos los concursantes.

Todos hemos podido aprender algo de Pato. Siempre nos está compartiendo los mejores tips. Es así, como también hemos podido ganar muchas batallas importantes

La valladora, de 33 años, confesó que en caso de salir eliminada de Exatlón, Pato Araujo se quedaría para regalar un trepidante espectáculo en la recta final.

“No tengo miedo de que él se quede solo, porque va a estar muy enfocado y va a hacer su trabajo de la mejor manera y con esa mentalidad que nos planteamos desde el principio que es ganar”, dijo la querida corredora de 200 metros.

Zudy también abrió su corazón y recordó cuando recibió la oportunidad de participar en Exatlón: Titanes Héroes.

Esta semana ha sido muy diferente a lo que viví en mi temporada. Cuando nos invitaron a participar, recibimos la noticia con mucha alegría y dijimos ‘wow, es posible volver a repetir esta aventura’

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Zudikey Rodríguez reveló que ya cumplió su meta en Exatlón: Titanes vs Héroes

Recordemos que, en la segunda temporada de Exatlón, Zudy abandonó la competencia debido a una lesión. Pese a todo, la velocista regresó a la edición más demandante para cumplir sus sueños.

“Ahora vengo con madurez y conciencia para llegar a la final o avanzar lo más posible. He cumplido mi meta aquí, lo digo con mucha alegría, porque he superado mi temporada en tiempo”, trascendió Rodríguez haciendo referencia a su fractura en su primera participación del querido reality show.

A propósito de su lesión, ‘La Gacela Rodríguez’ recomendó a sus compañeros de la causa roja cuidarse físicamente en la recta final de la temporada más demandante de la televisión.

Este es un reto de mucha resistencia, de quién aguanta más, de quién tiene la capacidad de soportar emocionalmente. Lo más importante es que todos nos cuidemos y seamos precavidos, que seamos inteligentes para poder alcanzar nuestras metas

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