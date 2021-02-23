Exatlón: Titanes ganan la fortaleza y Heliud Pulido sorprende con su talento rumbo al ataque final hacia la cumbre.

Tus atletas favoritos protagonizaron maravillosos duelos rumbo a la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes. Doris del Moral, Heliud Pulido, Jazmín Hernández, Casandra Ascencio y otros concursantes se convirtieron en las estrellas de la noche.

Y es que, la semana 26 inició con la ausencia de Mauricio López, concursante que dejó una huella imborrable en el programa más querido de México.

Pese a todo, los atletas mexicanos dejaron el corazón en las playas de República Dominicana para llevarte el mejor espectáculo de este día.

Prueba Contrarreloj Femenil

Las talentosas mujeres salieron a pelear por la reluciente medalla en la Prueba Contrarreloj Femenil. Las atletas azules y rojas dejaron el corazón en las tierras más demandantes de la televisión para obtener el preciado incentivo.

Tras un intenso duelo, Doris del Moral y Evelyn Guijarro lucharon para realizar el mejor tiempo de la noche. Mientras tanto, los televidentes sintonizaron uno de los duelos más cardíacos en lo que va de la cuarta temporada.

Con un sorprendente tiempo de 01:54:26, Doris del Moral derrotó a ‘Sniper’ por tan solo 23 centésimas de segundo.

“Estoy muy emocionada y contenta. Es mi segunda medalla, se siente muy bonito colgártela. Agradezco que saquen mi mejor versión”, expresó la también conocida como ‘Corazón Valiente’ durante la ceremonia de Exatlón.

Te puede interesar:Exatlón: El desafiante mensaje de Pascal Nadaud a Pato Araujo, Aristeo Cázares y Heliud Pulido de cara a la etapa final.

Batalla por la Fortaleza

Azules defendieron las comodidades de la villa y rojos pelearon por vencer a sus rivales. Hombres y mujeres corrieron con el corazón, pues la fortaleza se convirtió en el incentivo más deseado rumbo a la recta final de Exatlón: Titanes Héroes.

Los admiradores también presenciaron la cardíaca batalla entre Evelyn Guijarro y Jazmín Hernández, quienes se disputaron el punto en un inesperado ‘photo finish’.

Finalmente, la máxima autoridad Antonio Rosique anunció a ‘Rugby Girl’ como la absoluta ganadora del duelo.

Por si fuera poco, el marcador se empató 7-7 gracias al punto de la imparable Mati Álvarez, quien venció a su eterna rival Casandra Ascencio ‘MVP’.

Sin embargo, Heliud Pulido ‘La Pantera de Tuxpan’ logró anotar el punto de la victoria y ganar la reñida batalla por la fortaleza.

Para cerrar la noche, Aristeo Cázares se convirtió en el jugador más valioso de la competencia con la posibilidad de dormir en la habitación VIP.

También te puede interesar: Exatlón: Zudikey Rodríguez deja claras las razones por las cuales Pato Araujo es muy importante en los Titanes.