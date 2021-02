Exatlón: Doris del Moral acaba con hegemonía de Zudikey Rodríguez y se cuelga su primera medalla.

Las atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes se enfrentaron a la prueba contrarreloj femenil para ganar la codiciada medalla otorgada por la máxima autoridad Antonio Rosique.

La contienda se puso bastante cardíaca, pues Doris del Moral y Zudikey Rodríguez se enfrentaron a un trepidante duelo que encendió los ánimos en las playas de República Dominicana.

Tras un maravilloso tiempo de 1:12:05 , ‘Bulldozer’ se colgó su primera medalla en la edición más exigente del reality show.

El momento más emotivo llegó, pues la querida patinadora profesional, recibió la medalla en manos de Antonio Rosique: “Eres un ejemplo de resiliencia”, expresó la máxima autoridad en la ceremonia de Exatlon.

Por si fuera poco, la integrante de Héroes pronunció un emotivo discurso que desató una que otra lágrima entre los espectadores del programa de entretenimiento.

“Deseaba mucho tener una medalla. Desde la primera vez que llegué aquí sabía que el camino no iba a ser fácil. Sabía que me enfrentaba a lo mejor de lo mejor, de todas las temporadas. Ellos no saben, pero son mi inspiración y mi motor. Yo los veía en la televisión a todos”, comenzó la querida atleta su discurso que tocó las fibras más sensibles de los mexicanos.

Además, la capitalina confesó que se volvió más fuerte tras batirse en el reciente duelo de eliminación contra Ceci Álvarez ‘Wushu’ y Doris del Moral.

Esta medalla significa mucho, porque aparte de que tiene como cinco años que no compito, quería sentir esa sensación de plenitud y de gratitud, de que el esfuerzo si vale la pena

Doris del Moral une a los equipos rojo y azul en un inolvidable abrazo que conmovió a los televidentes

No cabe duda que, Doris del Moral es una de las participantes más queridas de Exatlón, pues los equipos rojo y azul se unieron en un caluroso abrazo que se volvió tendencia en las plataformas digitales.

“Le quiero agradecer a mi equipo porque siempre me andan abrazando y besando. Yo sé que se los contagié porque soy una persona de corazón con todos. El equipo rojo también me abrazó mucho”, reveló la patinadora para las cámaras de la competencia.

Doris del Moral también compitió con amuletos muy especiales, pues se puso los tenis de Casandra Ascencio, el collar de Ernesto Cázares, la banda de Keno Martell y la pulsera de Pascal Nadaud.

Los obsequios de sus compañeros, le dieron la fuerza necesaria para derrotar a su rival Zudikey Rodríguez en la prueba contrarreloj femenil.

Por último, la integrante del equipo azul dedicó la presea a sus familiares en México.

Se la quiero dedicar a mi papá, que no me abandona desde el cielo. A mi mamá que desde allá afuera está viviendo su lucha. Y a mi persona favorita, Viridiana, que después de 6 años y 8 meses, ha estado en los momentos más difíciles de mi vida. Me ha apoyado cuando no hay para comer y cuando hay demás para salir de vacaciones. Se la quiero dedicar a ella

