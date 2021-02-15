Exatlón: El emotivo discurso de Doris del Moral a las familias mexicanas en este momento difícil por la pandemia de Covid-19.

Doris del Moral enfrentó un momento sumamente complicado, luego de ir al Duelo de Eliminación, en donde afortunadamente salió victoriosa con una gran participación.

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Ese brillante desempeño tiene una motivación, pues la patinadora dio un discurso que sorprendió a sus compañeros y al propio Antonio Rosique, la máxima autoridad de Exatlón.

Y es que días antes de llegar a las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes, Doris del Moral pasó por una situación sumamente complicada tras acompañar a su padre al hospital para que fuera atendido tras contraer Covid-19, enfermedad que lamentablemente le arrebató la vida.

Traigo dos panoramas que te voy a decir. El primero echa a volar la imaginación y escucha esto. Persona de 59 años, moreno de 55 kilos, cabello chino con una secuela de derrame cerebral, entrando al hospital cargado por sus dos hijos con diagnóstico de Covid-19. Es un panorama gris, negro, pasa a la camilla; peleando por poder respirar, agonizando por sentir un poco de aire, que llegó con una oxigenación de 44. Una de esas personas que la estaba cargando era yo. Es mi papá

DORIS está pasando por un momento muy complicado: la enfermedad de su papá. Una situación que muchos mexicanos están atravesando. ¡Ella nos enseña a continuar y no dejarnos vencer ante ningún problema! 🔵😓 ¡Estamos contigo, Bulldozer!#PartidaColosal 📲 pic.twitter.com/VsSZF2dn8n — Exatlón México (@ExatlonMx) February 15, 2021

Al momento de recordar este momento difícil y triste, Doris del Moral hizo una de las reflexiones más importantes que hemos visto en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Nosotros nos enojamos, sufrimos por cosas tan pequeñas, nos hacemos tan apegados a cosas que ni siquiera nos sirven en nuestra vida. Ahora salgo con eso, me vas a ver dando el alma, el corazón y luchar. Porque nunca se me va a olvidar y siempre lo voy a tener presente, es que somos Héroes y los Héroes nunca se rinden

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Con esas emotivas palabras, la patinadora de velocidad le ha dado una gran esperanza a millones de mexicanos que no pasan por el mejor momento en la actualidad a causa de la pandemia de Covid-19 que prevalece en el mundo.

