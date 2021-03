Exatlón: Heliud Pulido se rebela contra sus compañeros y suelta un mensaje contundente. (VIDEO)

Los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes se preparan para entrar a la última semana del exigente reality show. La recta final de la competencia está más cerca y ambos equipos quieren mantenerse juntos en las tierras de República Dominicana.

Los nervios y sentimientos encontrados también comenzaron a presentarse entre tus concursantes favoritos. Tal es el caso de Heliud Pulido, quien mandó contundente mensaje a Titanes, mencionando su falta de empatía.

“Tengo sentimientos encontrados porque en la supervivencia hubo un punto que peleé hasta el final y sabía que tenía que aportar al equipo. Hubo un comentario que no me gusto porque insinuaron que me había dejado perder”, expresó en veracruzano para las cámaras de Exatlón.

Y es que ‘La Pantera de Tuxpan’ piensa que Titanes solo demuestra apoyo cuando hay puntos anotados de por medio. De otra forma, el equipo rojo aleja a aquellos atletas que pierden contra sus rivales.

Me saqué un poquito de onda porque no sentí la confianza que normalmente siento, no me sentía con ese respaldo

“Es curioso ahora que no aporto, pero todos podemos fallar, todos perdemos puntos, no somos invencibles en esta aventura. Vamos a perder muchas carreras y vamos a ganar bastantes también”, expresó el querido atleta mexicano, quien ayer perdió la Batalla por la Supervivencia frente al equipo azul.

Titanes ha destacado por ser un equipo que pocas veces se reconforta en las adversidades. Lo anterior ha generado la molestia de Heliud Pulido y hasta otras atletas eliminadas como Carolina Mendoza.

Cuando ganas si le sirves al equipo, pero cuando pierdes te bloquean o no te dan la oportunidad de jugar. Me siento con ese sentimiento. No sentí el respaldo, me sentí congelado y sentí que me aislaron de la estrategia

Titanes se alistan para llegar juntos a la recta final

Tras la reciente eliminación de Carmelita Correa, Titanes sienten la responsabilidad de llegar juntos a la última semana de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Recordemos que, el equipo rojo también se ha caracterizado por ser competitivo, aguerrido y perseverante, valores que podrían utilizar para vencer a Héroes en las siguientes semanas.

Por si fuera poco, la causa roja cuenta con la presencia de talentosos atletas que no se dan por vencidos. Mati Álvarez, Aristeo Cázares, Zudikey Rodríguez, Pato Araujo, Heliud Pulido y otros participantes destacan por sus grandes habilidades deportivas dentro de la competencia.

