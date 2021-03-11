Exatlón: Héroes responden a los Titanes y exhiben a Aristeo Cázares de cara a la cumbre final.

Luego de un gran triunfo en la primera ronda del Duelo por la Supervivencia, los Héroes sintieron una gran satisfacción, ya que habían tenido dos eliminaciones de forma consecutiva.

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Por lo que es un paso sumamente importante para ellos de cara a la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes, pues buscan llegar con la mayor cantidad de integrantes a la última semana.

Me siento muy contenta porque este día pudimos conseguir la primera victoria de supervivencia, la hemos pasado difícil, porque obviamente somos un equipo tan emocional, que el hecho de saber que es supervivencia nos cuesta, se nos hace difícil

Luego de las palabras de los Titanes, quienes opinaron sobre el rendimiento de los azules, ahora fueron los Héroes los que comentaron sobre la actitud de ellos y el rendimiento que han tenido en los últimos circuitos.

Ahorita le hemos estado sacando muchos puntos a Aristeo, que está un punto un poco más bajo, a lo mejor está un poco frustrado con sus tiros. De alguna manera tenemos que aprovecharnos ahorita que se puede, porque aquí en el Exatlón son altibajos, entonces no sabemos en qué punto vuelva a subir y tener un excelente nivel

El objetivo en este momento es claro para los Héroes, quienes se encuentran conscientes de las derrotas que han sufrido a lo largo de la cuarta temporada de Exatlón.

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