Exatlón: Carmelita Correa dice adiós a la competencia tras dolorosa derrota en el duelo de eliminación.

Los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes viven al máximo sus emociones de cara a la última semana de competencia, donde solo los mejores podrán pelear por el trofeo de ganador.

Te puede interesar: Exatlón: Héroes explotan por ir a reto de eliminación y señalan el pésimo nivel de las atletas de Titanes.

Por tal situación, los Titanes salieron con la misión de ganar la segunda ronda del Duelo por la Supervivencia para buscar una eliminación cruzada, ya que Carmelita Correa se encontraba seleccionada para el reto de eliminación.

En la primera ronda, se enfrentaron Dan Loyola y Aristeo Cázares, siendo el representante de los Héroes el encargado de ganar el primer punto para su equipo.

Luego de diez rondas, los Héroes lograron mantener una gran ventaja sobre los Titanes, teniendo el marcador 7-3, con la victoria de Evelyn Guijarro sobre Mati Álvarez.

Cuando todo indicaba que los Titanes tendrían una gran remontada, Casandra logró imponerse en el circuito a Carmelita para dejar el marcador definitivo en 10-8.

Nuevamente, los Héroes demostraron que tienen gran entrega y quieren llegar juntos a la final de Exatlón: Titanes vs Héroes.

El camino termina para Carmelita

En el Duelo de Eliminación se tuvieron que enfrentar Carmelita Correa y las integrantes de los Titanes con menos puntos, lugares que fueron ocupados por Zudikey Rodríguez y Jazmín Hernández.

Con cinco vidas cada una, las tres salieron a defender su derecho a llegar a la semana final de Exatlón. La primera en perder una vida fue Carmelita Correa, quien perdió su duelo contra Zudy.

También te puede interesar: Exatlón: Doris del Moral pierde el reto de eliminación ante Evelyn Guijarro y se despide de los Héroes.

En una situación extrema, Carmelita se quedó con una vida; sin embargo, nadie de su equipo le otorgó una de las medallas transferibles que tenían disponibles, por lo que salió a jugarse su destino frente a Jazmín, quien al final terminó con su sueño y la mandó a casa tras varias semanas de mostrar su gran talento.

