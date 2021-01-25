Exatlón: Mariana Ugalde se sincera sobre el triángulo amoroso con Aristeo Cázares y Carolina Mendoza.

Exatlón: Titanes vs Héroes nos ha dejado ver las mejores competencias entre los equipos rojo y azul. Sin embargo, el programa deportivo más demandante de la televisión también nos ha regalado algunas historias de amor.

Y es que, Aristeo Cázares, protagonizó un misterioso romance con dos atletas de esta cuarta temporada. En su momento, el practicante de parkour se dejó ver muy cariñoso con Mariana Ugalde, quien se convirtió en la eliminada número 15 de esta cardíaca edición.

Tras la salida de la jugadora de bádminton, Aristeo se acercó mucho más a la clavadista Carolina Mendoza y ambos dejaron ver su buena química.

La también conocida como ‘Sunshine’ abandonó la competencia a finales de diciembre, dejando un hueco enorme en el corazón de Cázares.

Y es que, ‘Red Lion’, dedicó algunos puntos a Carolina Mendoza en pasadas competencias, dejando en el olvido a Mariana Ugalde.

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Mariana Ugalde habla de su triángulo amoroso en las tierras de Exatlón

La atleta mexicana rompió el silencio para sus millones de seguidores de las redes sociales, donde aseguró que no competiría por el amor de nadie.

Mariana Ugalde se mostró muy afectada tras perder el amor de Aristeo Cazares, pues hasta confesó que le regresaría un collar que había recibido como obsequio.

Por si fuera poco, la jugadora de bádminton también dejó de seguir a Carolina Mendoza en Instagram, dejando clara la rivalidad entre ambas.

Tal parece que la también conocida como ‘Queen Mary’ terminó con el corazón roto, pues subió algunas indirectas para Carolina a través de su cuenta de TikTok.

Una vez más, Mariana Ugalde aclaró que no pelearía por el amor de nadie y se enfocaría en su vida como atleta.

Recordemos que, en su momento, la mexicana abrió su corazón para nuestro programa Venga la Alegría, donde expresó sus esperanzas por iniciar un romance con Aristeo Cázares una vez terminada la contienda.

Tal parece que la suerte no estuvo de su lado, pues Mariana trascendió en sus redes sociales que prefiere alejarse de todo triángulo amoroso.

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