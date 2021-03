Exatlón: Mati Álvarez y Jazmín Hernández, ¿las aliadas y cómplices de Evelyn Guijarro?

Tus atletas favoritos están a punto de llegar a la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes. Integrantes de los equipos rojo y azul, buscan a toda costa llegar a la última semana del reality show más querido por los mexicanos.

Y es que, los participantes harían hasta lo imposible para batirse en el último día de la competencia. Además de sacar sus habilidades deportivas, algunos atletas tienen un has bajo la manga para convertirse en finalistas de la temporada más exigente de Exatlón.

Nos referimos a Evelyn Guijarro, Mati Álvarez y Jazmín Hernández, quienes crearon un supuesto plan para batirse en la última semana de Exatlón, según confesó Casandra Ascencio.

Recordemos que, en su momento, ‘MVP’ estalló frente a las cámaras de la competencia, pues puso sobre la mesa una supuesta alianza entre sus compañeras de la contienda.

“Evelyn estaba haciendo alianzas o cosas así que yo no podía controlar. No tenía ninguna prueba ni nada, pero sentía esa deslealtad. Sé que yo estoy haciendo las cosas bien. Me ha servido para darme cuenta que, lo deportivo pasa un lado. Te das cuenta realmente quienes son las personas que conoces aquí”, expresó la basquetbolista profesional para las cámaras de Exatlón: Titanes vs Héroes.

¿Mati Álvarez y Jazmín Hernández son aliadas de Evelyn Guijarro?

Hasta el momento, ninguna de estas famosas atletas ha confesado la supuesta conspiración en contra de Casandra Ascencio.

Debemos recordar que, Mati Álvarez y ‘MVP’ son eternas rivales, por lo que ambas podrían buscar cualquier estrategia para ser finalistas en la edición más demandantes de Exatlón.

Por su parte, Jazmín Hernández y Evelyn Guijarro se conocieron años antes de entrar a la aventura más querida de México.

Recordemos que, ‘Rugby’ Girl’ y la famosa lanzadora de jabalina se conocieron en el mundo del deporte, pues corrieron en algunos circuitos de velocidad de sus respectivos estados.

Por lo pronto, Casandra Ascencio se mantiene firme en sus declaraciones, pues asegura que sus compañeras tienen un plan secreto para eliminarla rumbo a la recta final de Exatlón: Titanes vs Héroes.

La verdad podría salir a la luz en próximas semanas, donde conocerémos a las mujeres finalistas de esta trepidante aventura.

