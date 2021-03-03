Exatlón: Casandra Ascencio acusa a Evelyn Guijarro de ser desleal y una infiltrada de los Titanes.

Tus atletas favoritos iniciaron una trepidante semana en las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes. El equipo rojo presumió su buena racha, pues ganaron batalla por la fortaleza y el cardíaco duelo de Exaball el día de ayer.

Sin embargo, la causa azul comenzó con dolorosas noticias en la semana número 27 de la contienda. Recordemos que, los atletas vivieron la dolorosa partida de Pascal Nadaud y también se enteraron de la lesión que sufrió Casandra Ascencio.

Y es que, la basquetbolista profesional, no tuvo su mejor momento rumbo a las últimas semanas del exigente reality show. ‘MVP’ intentó mejorar su destreza en el circuito de velocidad, cuando se fracturó el dedo meñique del pie.

La continuidad de la querida tapatía en la competencia es incierta; sin embargo, enfrenta otro gran problema con una de sus compañeras de Héroes.

Nos referimos a Evelyn Guijarro, quien habría hecho una alianza con Mati Álvarez para llegar a la gran final de Exatlón, según trascendió Casandra Ascencio.

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Casandra Ascencio continúa dudando de la lealtad de Evelyn Guijarro

Recientemente, la basquetbolista profesional se sinceró para las cámaras de Exatlón, donde despotrico contra la famosa lanzadora de jabalina y finalista de la segunda temporada del reality show.

“Antes de lastimarme, estaba pasando por un momento muy complicado, más que físico era mental”, expresó la tapatía refiriéndose a su distanciamiento con Evelyn.

Y es que, ‘MVP’ volvió a refrendar que ‘Sniper’, podría haber formado una alianza con Mati Álvarez y el equipo de Titanes para llegar a la última semana de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Evelyn estaba haciendo alianzas o cosas así que yo no podía controlar. No tenía ninguna prueba ni nada, pero sentía esa deslealtad. Sé que yo estoy haciendo las cosas bien. Yo sé que Evelyn es una buena persona. Me ha servido para darme cuenta que, lo deportivo pasa un lado. Te das cuenta realmente quienes son las personas que conoces aquí…

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