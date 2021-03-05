Exatlón: Titanes arrasan en el duelo por la supervivencia y mandan a Doris del Moral al reto de eliminación.

Una vez más, el episodio de Exatlón se tiñó de rojo con la victorias de Titanes, quienes arrasaron en el duelo por la supervivencia y mandaron a Doris del Moral al reto de eliminación que se llevará a cabo el próximo domingo.

Con un marcador de 10-2, Titanes superó por mucho a Héroes y como agradecimiento por su gran resultado, los primeros rezaron juntos un padre nuestro y luego se felicitaron con una porra que decía "siempre rojos, siempre juntos".

Doris del Moral deberá reconfirmar su lugar en la competencia

Además, será la patinadora tabasqueña Doris del Moral quien deberá reconfirmar su lugar en la reñida competencia en la playa y mostrar que tiene las herramientas necesarias para seguir en la travesía.

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Según la atleta, el tiro nos les benefició, no se sintieron cómodos al encestar, pero les queda una próximo batalla que cree que pueden ganar, pues hoy no se dio el resultado deseado por Héroes.

En este episodio destacó la ausencia de la atleta Casandra por una lesión, pero se espera que pueda estar lista para la próxima competencia.

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