Exatlón: Titanes mantienen la Fortaleza; Zudikey Rodríguez y Aristeo Cázares ganan el viaje a Sudáfrica.

Los atletas de Exatlón compitieron en un circuito que ya conocían, así que el equipo de Titanes aprovechó muy bien eso para mantenerse en la Fortaleza con un marcador de 10 a 7 sobre el equipo de Héroes.

La sorpresa de la noche fue que los dos mejores competidores, uno por parte de los hombres y otro por parte de las mujeres se ganaron un premio de ensueño, un viaje redondo a Ciudad del Cabo en Sudáfrica en clase ejecutiva.

Los afortunados resultaron ser Zudikey Rodríguez y Aristeo Cázares, la primera con una victoria en dos intentos y el segundo con tres victorias consecutivas y quien se mostró feliz porque por primera vez su deporte el parkour lo llevará del otro lado del planeta.

Ya se va a acabar la competencia, viene el cumpleaños de mi papá, le dedico esta victoria, el parkour me ha hecho viajar, es una de las experiencias más bonitas, me está llevando del otro lado del mundo con el deporte

Titanes logró su objetivo de permanecer en la Fortaleza

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Por su parte, la esposa de Pato Araujo agradeció a Dios que le permita correr a pesar de que considera que han sido días bastante turbios para ella.

El equipo rojo dijo estar satisfecho por lograr el objetivo en el que se nos enfocaron todos los integrantes, coincidieron en que el aire les afectó mucho, pero lo lograron hacer bastante bien como equipo.

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