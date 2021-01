Las mejores FOTOS de Pascal Nadaud de Exatlón: Titanes vs Héroes en su etapa como modelo.

Uno de los atletas que más ha dado de qué hablar en los últimos días en Exatlón: Titanes vs Héroes, es Pascal Nadaud, jugador de rugby y uno de los líderes del equipo azul.

Y es que protagonizó una polémica con Cecy Álvarez Wushu, pues externó que no le gustó su regreso a las tierras y playas más demandantes de la televisión mexicana.

Te puede interesar: Pascal Nadaud abre su corazón y habla de la rivalidad que sostiene con ‘Wushu': “Perdió mi confianza”.

“El problema que tuve con ella fue desde que pasó lo de Pato; yo solo escuché cuando le gritó. Yo intervine, hablé con ella y ella me juró que no había hecho nada, pero cuando supe que sí había hecho algo, ahí perdió mi confianza. Me quedé con un mal sabor de boca, no está cool”, señaló.

“Lo peleé, no sabes cómo lo peleé y no se sintió padre. No me gustaría que ella se sintiera incómoda y en su cuarto sola sin querer salir. Tenemos que hablarlo todos por su bien y por el nuestro”, añadió.

Sin embargo, lejos de la polémica el atleta presume una gran cantidad de seguidores en redes sociales. Su carisma, entrega y profesionalismo son reconocidos por todos los fanáticos de la emisión que puedes disfrutar a través de la señal de Azteca UNO.

Además, de su etapa como modelo, misma que destacaron sus fanáticos con las mejores fotos que ha compartido en su perfil personal, las cuales han sido portada para diversas marcas y publicaciones.

Reacciones y comentarios, entre los que se destacan piropos y poemas, son los que recibe en cada publicación el jugador de rugby, quien cuenta con más de una fan rendida a sus pies con su físico y pasión en Exatlón.

También te puede interesar: Aristeo Cázares responde a sus compañeros luego de que lo acusaron de traidor en Exatlón: Titanes vs Héroes.