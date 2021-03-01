Exatlón: Doris del Moral anuncia que venderá su auto para comprarle una casa a su mamá en honor a su papá.

Luego de una gran semana en donde logró sumar una cantidad de victorias impresionante que culminó con el segundo carro de Exatlón: Titanes vs Héroes, Doris del Moral abrió su corazón y reveló los planes que tiene para su nuevo cero kilómetros.

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Realmente en los últimos días que me ha ido muy bien. Pues sí después de haber ganado el carro, que al principio mi objetivo era poderlo manejar hasta el campamento y llegar con él al campamento. Ahora que sé, que ya lo tengo en mis manos lo voy a vender obviamente, me voy a quedar con el dinero

Todo lo hace con una finalidad y una gran causa, ya que tiene el sueño de poder ponerle una casa a su madre para que puedan vivir juntas.

Yo quiero ponerle una casa a mi mamá, quiero que vivamos juntos. Entonces, quiero que ese dinero de ese carro va a ser para empezar a invertir al terrenito y poder empezar a construirla. Toda la vida e tenido ese sentimiento familiar. Yo a mi mamá la amo con todo mi corazón y sé que a lo largo de su vida hizo todo por nosotros al igual que mi papá

La patinadora tabasqueña recordó que antes de llegar a Exatlón: Titanes vs Héroes, perdió a su padre a consecuencia de la Covid-19.

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