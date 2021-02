El mensaje de David Juárez ‘La Bestia’ desde el hospital que enloqueció a los fans de Exatlón: Titanes vs Héroes.

David Juárez ‘La Bestia’ se manifestó con un sorprendente mensaje desde el hospital, donde nos reveló su estado de salud y el progreso de su mano izquierda. Dicha postal enloqueció a todos los fanáticos de Exatlón: Titanes vs Héroes, quienes esperaron con ansias noticias del querido atleta mexicano.

Los admiradores se llevaron una gran sorpresa, pues el gimnasta artístico confirmó que se recuperó totalmente tras tomar constantes terapias en el nosocomio.

“Vocación, esfuerzo y profesionalismo. Diego de la Rosa y Mauricio González hicieron posible la recuperación total de mi mano. ¡Ahora estoy como nuevo!”, escribió el yucateco al pie de una fotografía que ganó 88 mil corazones rojos.

Por si fuera poco, el integrante de Héroes agradeció a todas las personas que se mantuvieron al tanto de su recuperación: “Muchas gracias a ellos y a todas las personas que estuvieron dando seguimiento a mi salud”, escribió en sus redes sociales.

Además, David nos regaló un emotivo momento desde el hospital, donde posó junto a los doctores que estuvieron al pendiente de su mano izquierda. Nuestro querido atleta posó con los dos brazos arriba y una sonrisa de oreja a oreja que dejó ver su máxima felicidad por superar la tormenta.

“Te admiro mucho”, “Siempre orgulloso de ti”, “Me alegra mucho que estés bien”, “Que Dios te bendiga” y “Te queremos muchísimo” fueron algunos comentarios que dejaron sus admiradores al pie de la publicación.

La conmovedora despedida de David Juárez ‘La Bestia’ de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Fue a finales de noviembre, cuando el yucateco se despidió de la temporada más demandante de la televisión.

Recordemos que, en su momento, David cruzó el circuito del ‘Fin del Mundo’ contra Mauricio López, pero empujó un volante con demasiada fuerza. Tras terminar el duelo y anotar su punto, el gimnasta acudió con el personal médico para ser atendido.

Días después, David Juárez anunció su retiro de Exatlón: Titanes vs Héroes. El mexicano se fue con la cabeza en alto, pues se convirtió en uno de los concursantes más destacadosy poderosos en la edición más demandante de la televisión.

Por si fuera poco, ‘La Bestia’ pronunció un emotivo discurso que terminó en un fuerte abrazo de todos los participantes de Exatlón: Titanes vs Héroes.

“Todavía no entiendo por qué pasan estas cosas, también siento que no estaba haciendo nada estúpido ni nada loco, estaba compitiendo como debía de ser. Estoy un poco tranquilo porque me fui en mi mejor momento”, expresó el querido integrante del equipo azul.

